У Дніпрі російський "шахед" влучив у багатоповерхівку, є постраждалі

У Дніпрі 26 березня російський дрон "шахед" влучив у багатоповерхівку, є постраждалі. Про це повідомив в Telegram начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

Наразі точна кількість постраждалих встановлюється. У мережі з'явилось фото наслідків ворожого удару.

У четвер, 26 березня, в Дніпрі пролунали вибухи через атаку російськими дронами "шахед". Місцеві Telegram-канали повідомляють, що на місто летить чергова група російських БПЛА.