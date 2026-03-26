Дніпро під атакою "шахедів" 26 березня - що відбувається в місті
Київ • УНН
У Дніпрі пролунали вибухи через атаку російських безпілотників. Очільник ОВА підтвердив роботу протиповітряної оборони по ворожих цілях.
У четвер, 26 березня, в Дніпрі пролунали вибухи через атаку російськими дронами "шахед". Про це повідомляє УНН.
Деталі
Жителі повідомляють, що у місті пролунали два вибухи. Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що в місті працює ППО.
Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють, що на місто летить чергова група російських БПЛА. Жителів прохають пройти в укриття і не виходити до припинення атаки.
Нагадаємо
У ніч на 26 березня росіяни випустили по Україні 153 дрони, 130 з них збито або придушено.