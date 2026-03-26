Днепр под атакой "шахедов" 26 марта – что происходит в городе

В четверг, 26 марта, в Днепре прогремели взрывы из-за атаки российскими дронами "шахед". Об этом сообщает УНН.

Жители сообщают, что в городе прогремели два взрыва. Начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что в городе работает ПВО.

В то же время местные Telegram-каналы сообщают, что на город летит очередная группа российских БПЛА. Жителей просят пройти в укрытие и не выходить до прекращения атаки.

В ночь на 26 марта россияне выпустили по Украине 153 дрона, 130 из них сбиты или подавлены.