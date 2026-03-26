россия атаковала энергетику в нескольких регионах, сложнее всего - в Черниговской и Одесской областях
Киев • УНН
Из-за обстрелов повреждены энергообъекты, самая сложная ситуация в Черниговской и Одесской областях. Энергетики работают круглосуточно для восстановления питания.
россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру нескольких регионов Украины, есть перебои со светом в 6 областях, сложнее всего - в Черниговской и Одесской областях, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.
Детали
"В течение прошлых и уже текущих суток враг массированно атаковал энергетическую инфраструктуру нескольких регионов Украины", - отметили в Укрэнерго.
"В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения", - сообщили в Минэнерго.
Самая сложная ситуация в Черниговской и Одесской областях. Там в результате нескольких подряд вражеских атак энергетическое оборудование получило существенные повреждения, значительное количество потребителей остается обесточенным
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
В Укрэнерго указали, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению, а активное энергопотребление целесообразно перенести на период с 10:00 до 15:00 и ограничить пользование мощными электроприборами с 17:00 до 22:00.
Накануне в Укрэнерго отключений 26 марта не прогнозировали.
