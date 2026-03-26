25 марта, 18:28
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
25 марта, 16:27
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
25 марта, 13:57
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
25 марта, 13:06
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
25 марта, 10:45
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
Главная
россия атаковала энергетику в нескольких регионах, сложнее всего - в Черниговской и Одесской областях

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Из-за обстрелов повреждены энергообъекты, самая сложная ситуация в Черниговской и Одесской областях. Энергетики работают круглосуточно для восстановления питания.

россия атаковала энергетику в нескольких регионах, сложнее всего - в Черниговской и Одесской областях

россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру нескольких регионов Украины, есть перебои со светом в 6 областях, сложнее всего - в Черниговской и Одесской областях, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.

Детали

"В течение прошлых и уже текущих суток враг массированно атаковал энергетическую инфраструктуру нескольких регионов Украины", - отметили в Укрэнерго.

"В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения", - сообщили в Минэнерго.

Самая сложная ситуация в Черниговской и Одесской областях. Там в результате нескольких подряд вражеских атак энергетическое оборудование получило существенные повреждения, значительное количество потребителей остается обесточенным

- подчеркнули в министерстве.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

В Укрэнерго указали, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению, а активное энергопотребление целесообразно перенести на период с 10:00 до 15:00 и ограничить пользование мощными электроприборами с 17:00 до 22:00.

Накануне в Укрэнерго отключений 26 марта не прогнозировали.

В Одесской области из-за ночной атаки рф перебои со светом, есть пострадавший26.03.26, 08:33 • 2518 просмотров

Юлия Шрамко

