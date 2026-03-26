росія атакувала енергетику у кількох регіонах, найскладніше - на Чернігівщині та Одещині
Київ • УНН
Через обстріли пошкоджено енергооб'єкти, найскладніша ситуація на Чернігівщині та Одещині. Енергетики працюють цілодобово для відновлення живлення.
росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру кількох регіонів України, є перебої зі світлом у 6 областях, найскладніше - на Чернігівщині та Одещині, повідомили в Міненерго та НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.
Деталі
"Упродовж минулої та вже поточної доби ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру кількох регіонів України", - зазначили в Укренерго.
"Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання", - повідомили у Міненерго.
Найскладніша ситуація на Чернігівщині та Одещині. Там внаслідок кількох поспіль ворожих атак енергетичне обладнання зазнало суттєвих пошкоджень, значна кількість споживачів залишається знеструмленою
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
В Укренерго вказали, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження, а активне енергоспоживання доцільно перенести на період з 10:00 до 15:00 і обмежити користування потужними електроприладами з 17:00 до 22:00.
Напередодні в Укренерго відключень 26 березня не прогнозували.
