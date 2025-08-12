Очищение парламента: Дубинский – старт, Кузьминых – логическое продолжение

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отозвал нардепа Александра Дубинского с должности заместителя председателя и члена комитета в целом. Глава Комитета Даниил Гетманцев отметил, что причиной такого решения является то, что Александру Дубинскому объявлено подозрение, сообщает УНН.

Следующим кандидатом на исключение из профильного комитета и отзыв с должности председателя подкомитета, по логике действий народных депутатов, должен был бы стать, например, нардеп Сергей Кузьминых, которому также вручили подозрение относительно получения полумиллионной взятки еще в 2022 году.

Несмотря на это, Кузьминых уже почти три года является членом комитета по вопросам здоровья нации и председателем подкомитета. Самое абсурдное в этом то, что, по версии следствия, взятка, которую получил Кузьминых, касалась медицинских закупок. Так, средства были вознаграждением за содействие Кузьминых в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области. Выходит, что человек, которого уже поймали "на горячем", все же продолжает участвовать в государственном строительстве, именно в "интересной" для него сфере.

Отметим, Кузьминых - не просто "подозреваемый". Это нардеп, который уклоняется от правосудия, игнорирует судебные заседания и затягивает рассмотрение дела уже почти три года.

Украинское общество имеет активный запрос на очищение парламента от тех, кто злоупотребляет своим мандатом, является коррупционером и спекулирует законом. В Верховной Раде должны работать люди, которые соблюдают закон и принципы добропорядочности, а не прячутся за неприкосновенностью, избегая ответственности. Поэтому история с Дубинским может стать лишь первым сигналом. Логично было бы, чтобы за ним последовали и другие, в частности Кузьминых, который уже давно потерял моральное право оставаться народным депутатом.