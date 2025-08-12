Очищение парламента: Дубинский – старт, Кузьминых – логическое продолжение

$41.450.06
Эксклюзив
12:50 • 3124 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 13811 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 16409 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
09:50 • 22865 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 17897 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 14682 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
08:17 • 12716 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
12 августа, 06:06 • 14519 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
12 августа, 05:29 • 19029 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 82589 просмотра
Собственные бренды аптек: как они помогают снизить цены на лекарства и сохранить качество
Оккупанты в Донецкой области отрезают водоснабжение домов из-за отказа от российских документов - ЦНС12 августа, 05:04 • 4508 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 19142 просмотра
Ракетный удар по учебной базе в Украине унес жизни иностранных новобранцев - NYT12 августа, 06:46 • 18960 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа12 августа, 07:04 • 26668 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 16864 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода12:25 • 13811 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
11:50 • 16409 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
Эксклюзив
09:50 • 22865 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 17560 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа12 августа, 07:04 • 27387 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 19757 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 25373 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 182138 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 125326 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 241469 просмотра
Очищение парламента: Дубинский – старт, Кузьминых – логическое продолжение

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отозвал нардепа Александра Дубинского с должности заместителя председателя и члена комитета. Причиной решения является объявление подозрения нардепу, тогда как другой нардеп, Сергей Кузьминых, продолжает находиться в профильном комитете, имея подозрение относительно получения взятки.

Очищение парламента: Дубинский – старт, Кузьминых – логическое продолжение

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отозвал нардепа Александра Дубинского с должности заместителя председателя и члена комитета в целом. Глава Комитета Даниил Гетманцев отметил, что причиной такого решения является то, что Александру Дубинскому объявлено подозрение, сообщает УНН.

Следующим кандидатом на исключение из профильного комитета и отзыв с должности председателя подкомитета, по логике действий народных депутатов, должен был бы стать, например, нардеп Сергей Кузьминых, которому также вручили подозрение относительно получения полумиллионной взятки еще в 2022 году.

Несмотря на это, Кузьминых уже почти три года является членом комитета по вопросам здоровья нации и председателем подкомитета. Самое абсурдное в этом то, что, по версии следствия, взятка, которую получил Кузьминых, касалась медицинских закупок. Так, средства были вознаграждением за содействие Кузьминых в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области. Выходит, что человек, которого уже поймали "на горячем", все же продолжает участвовать в государственном строительстве, именно в "интересной" для него сфере.

Отметим, Кузьминых - не просто "подозреваемый". Это нардеп, который уклоняется от правосудия, игнорирует судебные заседания и затягивает рассмотрение дела уже почти три года.

Украинское общество имеет активный запрос на очищение парламента от тех, кто злоупотребляет своим мандатом, является коррупционером и спекулирует законом. В Верховной Раде должны работать люди, которые соблюдают закон и принципы добропорядочности, а не прячутся за неприкосновенностью, избегая ответственности. Поэтому история с Дубинским может стать лишь первым сигналом. Логично было бы, чтобы за ним последовали и другие, в частности Кузьминых, который уже давно потерял моральное право оставаться народным депутатом.

Лилия Подоляк

политика
Житомирская область
Даниил Гетманцев
Верховная Рада