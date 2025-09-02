Легендарный актер Грэм Грин умер в 73 года: звезда "Танцев с волками" ушел из жизни

Ушел из жизни легендарный канадский актер Грэм Грин – номинант на "Оскар" за роль в культовой ленте "Танцы с волками". Артист, ставший голосом и лицом коренных народов Северной Америки в мировом кинематографе, скончался в Торонто в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

В больнице Торонто на 74-м году жизни скончался Грэм Грин – один из самых известных представителей коренных народов Канады в голливудском кино, актер, оставивший заметный след в мировой культуре. Его смерть подтвердил агент Майкл Грин, отметив.

Он был замечательным человеком с моральными и этическими принципами, и нам его всегда будет не хватать. Теперь он наконец свободен - сказал Майкл Грин.

Будущий актер родился в 1952 году в Охсвекене, резервации Шести Наций в Онтарио. Его творческий путь начался с работы звукорежиссером, но впоследствии он нашел призвание на сцене и в кино. Первые роли Грин получил в канадских театрах и телесериалах 1970-х, а дебют в большом кино состоялся в 1983 году в ленте "Беги храбро".

Настоящее признание принесла роль шамана племени лакота-сиу в вестерне Кевина Костнера "Танцы с волками" (1990). Исполнение образа принесло Грину номинацию на "Оскар" и открыло двери в Голливуд. Впоследствии актер снялся в ряде знаковых фильмов: "Громовое сердце", "Маверик", "Крепкий орешек с местью", "Зеленая миля", а также в популярной франшизе "Сумерки. Сага: Новолуние".

Даже в зрелом возрасте Грин оставался чрезвычайно востребованным. Он появился в сериалах Тайки Вайтити "Псы резервации", антиутопии HBO "Одни из нас", а также в проектах Тейлора Шеридана "1883" и "Король Талсы". На момент смерти актер работал над несколькими новыми работами, которые еще ожидают премьеры.

За свою карьеру Грэм Грин получил многочисленные награды, среди которых "Грэмми", "Джемини" и "Канадский экран". Ему также принадлежит звезда на Аллее славы Канады. В июне 2024 года он получил почетную награду генерал-губернатора Канады за вклад в исполнительские искусства.

Сам Грин неоднократно подчеркивал, что в киноиндустрии долго доминировали стереотипы относительно коренных народов.

Коренные жители всегда обладали невероятным чувством юмора. И именно это я хотел показать – что жизнь наших семей полна любви, радости и смеха – подчеркивал в своих интервью Грин.

У актера остались жена Хилари Блэкмор, с которой он прожил 35 лет, дочь Лилли Лазар-Грин и внук Тарло.

Грэм Грин навсегда останется в истории как артист, который изменил восприятие коренных народов в кинематографе и подарил миру яркие и искренние образы.

