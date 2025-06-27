Кузьминых снова считает "по-своему": калькулятор подвёл или игра в манипуляции продолжается?

Глава подкомитета по фармации и фармацевтической деятельности комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Сергей Кузьминых, известный своим умением видеть «маркетинговые схемы» на каждой аптечной полке и путать геолокацию со сговором, теперь, похоже, решил переписать еще и официальную статистику. Нардеп пытается манипулировать данными Госпродпотребслужбы, пишет УНН.

Каждая четвертая проверка аптек выявляет нарушения в ценообразовании на лекарства - радостно сообщил в своем посте в Facebook нардеп.

И в подтверждение привел статистику, согласно которой с 1 марта 2025 года Госпродпотребслужба провела более 1150 внеплановых проверок аптек и учреждений, которые реализуют лекарственные средства. Почти треть из них, как утверждает Кузьминых, выявила нарушения.

Но стоп, одна четвертая - это 25%, а одна третья — уже 33%. Так какая же цифра правильная, господин Кузьминых? Складывается впечатление, что нардеп в погоне за изменой или заговором использует все методы, в том числе манипуляции с цифрами.

Идем дальше. Нардеп разгоняет тревогу, что, мол, масштабы нарушений в ценообразовании огромны.

Однако, по данным заместителя главы Госпродпотребслужбы Андрея Крейтора, эти 353 нарушения составляют более 30% от общего количества контрольных мероприятий, проводившихся за последние почти четыре месяца.

"За последние почти четыре месяца специалисты службы провели сотни проверок в сфере оборота лекарств — и выявили 353 нарушения. Это составляет более 30% от общего количества контрольных мероприятий", - отметил Крейтор.

Но Кузьминых, очевидно, живет в своем временном и арифметическом измерении: у него эти цифры уже почему-то стали доказательством «масштабной проблемы».

Интересно и другое: большинство проверок (777 из 1150) проводились по обращениям граждан. То есть проверяли не случайные аптеки, а те, на которые уже были нарекания и нарушения, так что выявление нарушений там было ожидаемым. Но это не значит, что так работает весь фармацевтический рынок.

Кажется, любимое занятие депутата — брать сочетания цифр и выдавать их за «тревожную картину», как, например, с неуплатой налогов игроками фармрынка. Нардеп регулярно под соусом борьбы с «нечестными аптеками» пытается продвигать месседжи, выгодные крупным заводам, которые хотят переложить ответственность за высокие цены исключительно на ритейл.

В то же время о том, что 72% цены на препарат формирует именно производитель, Кузьминых, как всегда, почему-то молчит.

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