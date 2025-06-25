Зеленський розповів Трампу, як росія передала Україні трупи своїх же загиблих
Київ • УНН
Володимир Зеленський розповів Дональду Трампу про обмін полоненими та загиблими, під час якого росія передала Україні тіла своїх військових. Наразі проводяться експертизи для ідентифікації загиблих та пошуку їхніх родичів.
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО розповів, як росія передала Україні трупи своїх же загиблих під час одного із обмінів.
Про це Зеленський написав в Telegram, передає УНН.
Деталі
Хороша зустріч із президентом США в Гаазі. (...) Розповів президенту і про те, як пройшли зустрічі технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими. росія передала нам трупи своїх же загиблих. Зараз у Києві проводять експертизи, щоб знайти їхніх рідних
Нагадаємо
На полях саміту НАТО 25 червня у Гаазі відбулася зустріч Зеленського та Трампа, вона тривала близько 50 хвилин.
Зеленський підтвердив зустріч з Трампом, назвавши її "змістовною" і вказавши, що "охопили всі дійсно значимі питання", у тому числі припинення вогню, мир та захист українців.
Президент України Володимир Зеленський поділився деталями зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, сторони обговорили закупівлю американських систем ППО для прикриття українських міст, можливе співвиробництво дронів, обміни полоненими й загиблими.
Окремо Зеленський привітав Трампа з успішною операцією на Близькому Сході та розповів про ситуацію на полі бою.