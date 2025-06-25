Зеленський розповів Трампу, як росія передала Україні трупи своїх же загиблих

$41.790.08
48.510.49
ukenru
Обговорили закупівлю американських систем ППО та співвиробництво дронів: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом
16:35 • 4582 перегляди
Обговорили закупівлю американських систем ППО та співвиробництво дронів: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом
15:23 • 17021 перегляди
путін не поїде на саміт БРІКС через ордер МКС - ЗМІ
14:34 • 27731 перегляди
Трамп вважає, що путін хотів би вийти з війни
13:56 • 31641 перегляди
Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом: охопили всі дійсно значимі питання
13:08 • 35371 перегляди
НАТО буде підтримувати Україну на її незворотньому шляху до членства в Альянсі - Рютте
12:15 • 42150 перегляди
В Україні хочуть збільшити видатки на оборону на понад 400 млрд грн: уряд схвалив законопроєкт
Ексклюзив
25 червня, 10:31 • 49177 перегляди
Передумали в останній момент: у податковому комітеті Ради немає спільної позиції щодо законопроєкту про діяльність Фонду гарантування вкладів
Ексклюзив
25 червня, 08:45 • 61919 перегляди
У Мінсоцполітики пояснили, чому вирішити проблеми на ринку праці швидкою імміграцією не вийде, та що ще необхідно
24 червня, 17:47 • 76046 перегляди
Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
Ексклюзив
24 червня, 17:30 • 105061 перегляди
Слушно і виправдано: у Раді підтримали ініціативу Кравченка скасувати добір прокурорів через кадровий резерв
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.1м/с
52%
748мм
Популярнi новини
Корупція в Мінрегіоні: суд переніс обрання запобіжного заходу Чернишову на завтра25 червня, 08:15 • 73678 перегляди
"Обговоримо очевидне": Трамп підтвердив, що зустрінеться із Зеленським на саміті НАТО25 червня, 08:58 • 75195 перегляди
Переговори росії та України: кремль готовий до визначення нового раунду25 червня, 09:53 • 93685 перегляди
Топ-5 рецептів, які допоможуть зі смаком пережити спекотне літо 25 червня, 10:16 • 109657 перегляди
НАТО досягло угоди щодо збільшення витрат на оборону до 5% ВВП - ЗМІ12:25 • 45283 перегляди
Публікації
Основа гвинтокрилої авіації України: сімейство вертольотів Ми залишаються незамінними у військових операціях17:24 • 2 перегляди
Фармацевтична інфляція і прорахунок уряду: маркетинг заборонили, а ціни на ліки так і не знизились16:14 • 15781 перегляди
Претендент на “Гулівер” не зміг спростувати громадянство рф: “Алакор Сіті” прикривається канадським паспортом13:29 • 37830 перегляди
Топ-5 рецептів, які допоможуть зі смаком пережити спекотне літо 25 червня, 10:16 • 110501 перегляди
Двічі на одні граблі: власник компанії з громадянством рф вдруге намагається отримати в управління столичний “Гулівер”24 червня, 15:24 • 142385 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Чернишов Олексій Михайлович
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Гаага
Іран
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести16:39 • 7622 перегляди
Я зараз піду й "вріжу" йому: Трамп про Генсека НАТО, який назвав його татком 15:21 • 13462 перегляди
Протестувальники у Венеції відсвяткували "перемогу": Безос переніс весілля з центру міста24 червня, 18:18 • 52645 перегляди
Ембер Герд повертається до акторської майстерності після скандалу з Деппом 24 червня, 14:38 • 59384 перегляди
Геллар прагне воскресити загиблих героїв у перезапуску "Баффі – винищувачка вампірів"24 червня, 11:51 • 71195 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Х-101
Х-59
Калібр (ракета)
Falcon 9

Зеленський розповів Трампу, як росія передала Україні трупи своїх же загиблих

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Володимир Зеленський розповів Дональду Трампу про обмін полоненими та загиблими, під час якого росія передала Україні тіла своїх військових. Наразі проводяться експертизи для ідентифікації загиблих та пошуку їхніх родичів.

Зеленський розповів Трампу, як росія передала Україні трупи своїх же загиблих

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО розповів, як росія передала Україні трупи своїх же загиблих під час одного із обмінів.

Про це Зеленський написав в Telegram, передає УНН.

Деталі

Хороша зустріч із президентом США в Гаазі. (...) Розповів президенту і про те, як пройшли зустрічі технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими. росія передала нам трупи своїх же загиблих. Зараз у Києві проводять експертизи, щоб знайти їхніх рідних

- написав Зеленський.

Нагадаємо

На полях саміту НАТО 25 червня у Гаазі відбулася зустріч Зеленського та Трампа, вона тривала близько 50 хвилин.

Зеленський підтвердив зустріч з Трампом, назвавши її "змістовною" і вказавши, що "охопили всі дійсно значимі питання", у тому числі припинення вогню, мир та захист українців.

Президент України Володимир Зеленський поділився деталями зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Зокрема, сторони обговорили закупівлю американських систем ППО для прикриття українських міст, можливе співвиробництво дронів, обміни полоненими й загиблими.

Окремо Зеленський привітав Трампа з успішною операцією на Близькому Сході та розповів про ситуацію на полі бою.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Протиповітряна оборона
НАТО
Гаага
Дональд Трамп
Стамбул
Володимир Зеленський
Україна
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9