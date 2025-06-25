Зеленський розповів Трампу, як росія передала Україні трупи своїх же загиблих

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО розповів, як росія передала Україні трупи своїх же загиблих під час одного із обмінів.

Про це Зеленський написав в Telegram, передає УНН.

Хороша зустріч із президентом США в Гаазі. (...) Розповів президенту і про те, як пройшли зустрічі технічної команди в Стамбулі та обміни полоненими й загиблими. росія передала нам трупи своїх же загиблих. Зараз у Києві проводять експертизи, щоб знайти їхніх рідних