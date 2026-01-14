Окупанти у Криму готують операторів дронів зі студентів коледжів

$43.260.18
50.530.38
ukenru
13 січня, 19:36 • 14788 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
13 січня, 17:19 • 18075 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 20362 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 23311 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 34897 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 24462 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 27990 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 34474 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 50292 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 38014 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
В Ірпені скасували графіки подачі води13 січня, 17:37 • 4740 перегляди
Ілон Маск зробив супутниковий інтернет Starlink безкоштовним для мешканців Ірану13 січня, 20:34 • 3836 перегляди
Спецоперація "під прикриттям": США викупили ймовірну випромінювальну зброю "Гаванського синдрому"13 січня, 20:53 • 5906 перегляди
Керівник "россотруднічества" визнав залучення ПВК до відкриття "русскіх домов" в Африці13 січня, 21:39 • 6176 перегляди
російський ростов атаковано дронами: під атакою резервуари нафтопродуктів, місцева ППО уразила житлові будинки - ЗМІPhotoVideo01:53 • 4148 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 14789 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 34898 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 34086 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 67498 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 62442 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Канада
Тегеран
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 13361 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 48775 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 42509 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 47556 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 49202 перегляди
Соціальна мережа
Опалення
Техніка
Дипломатка
Financial Times

Окупанти у Криму готують операторів дронів зі студентів коледжів

Київ • УНН

 • 54 перегляди

13 січня у Сімферопольському коледжі радіоелектроніки відбувся захід для набору студентів на навчання управління FPV-дронами. Це вже десятий коледж, де проводяться подібні заходи, які також охоплюють школи.

Окупанти у Криму готують операторів дронів зі студентів коледжів

Окупанти у Криму готують операторів дронів зі студентів коледжів. Про це повідомляє Кримський вітер, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що 13 січня у Сімферопольському коледжі радіоелектроніки пройшов захід для створення кадрового резерву операторів fpv-дронів та залучення студентів на навчання управління fpv-дронів.

Пропонувалося пройти піврічне навчання управління fpv-дрону, після чого нібито з'явиться можливість замість термінової служби йти служити за контрактом, на посаду оператора БЛА і БпЛА

- йдеться у статті.

Вказується, що також окупанти заявили, що це вже десятий коледж, де проводиться такий захід і що вони проводяться не лише у коледжах, а й у школах.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Мелітополі школярі вивчають новий предмет "Забезпечення безпеки та захист батьківщини", де збирають і програмують ударні БпЛА.

росія перетворює школи на ТОТ України у військові полігони - ЦНС26.08.25, 10:27 • 3585 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Війна в Україні
Сімферополь
Крим