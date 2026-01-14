Окупанти у Криму готують операторів дронів зі студентів коледжів
13 січня у Сімферопольському коледжі радіоелектроніки відбувся захід для набору студентів на навчання управління FPV-дронами. Це вже десятий коледж, де проводяться подібні заходи, які також охоплюють школи.
Окупанти у Криму готують операторів дронів зі студентів коледжів. Про це повідомляє Кримський вітер, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що 13 січня у Сімферопольському коледжі радіоелектроніки пройшов захід для створення кадрового резерву операторів fpv-дронів та залучення студентів на навчання управління fpv-дронів.
Пропонувалося пройти піврічне навчання управління fpv-дрону, після чого нібито з'явиться можливість замість термінової служби йти служити за контрактом, на посаду оператора БЛА і БпЛА
Вказується, що також окупанти заявили, що це вже десятий коледж, де проводиться такий захід і що вони проводяться не лише у коледжах, а й у школах.
Нагадаємо
У тимчасово окупованому Мелітополі школярі вивчають новий предмет "Забезпечення безпеки та захист батьківщини", де збирають і програмують ударні БпЛА.
