Оккупанты в Крыму готовят операторов дронов из студентов колледжей

13 января, 19:36 • 15103 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto
Эксклюзив
13 января, 17:19 • 18517 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 20569 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 23507 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 35183 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
13 января, 08:22 • 24544 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 28057 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 34504 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 50315 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 38052 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Илон Маск сделал спутниковый интернет Starlink бесплатным для жителей Ирана13 января, 20:34 • 4274 просмотра
Спецоперация "под прикрытием": США выкупили вероятное излучающее оружие "Гаванского синдрома"13 января, 20:53 • 6298 просмотра
Руководитель "Россотрудничества" признал привлечение ЧВК к открытию "русских домов" в Африке13 января, 21:39 • 6604 просмотра
В Тернопольской области водители подрались после ДТП, военный получил травмы лица23:03 • 3820 просмотра
российский ростов атакован дронами: под атакой резервуары нефтепродуктов, местная ПВО поразила жилые дома - СМИPhotoVideo01:53 • 5326 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 15103 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 35183 просмотра
Почти миллион зарплаты под Новый год. Стало известно, сколько заработал в декабре главный юрист НацбанкаPhoto13 января, 10:02 • 34214 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 67617 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 62557 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Марко Рубио
Юлия Свириденко
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Канада
Тегеран
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 13445 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 48850 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 42578 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 47628 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 49269 просмотра
Социальная сеть
Отопление
Техника
Дипломатка
Financial Times

Оккупанты в Крыму готовят операторов дронов из студентов колледжей

Киев • УНН

 • 158 просмотра

13 января в Симферопольском колледже радиоэлектроники состоялось мероприятие по набору студентов на обучение управлению FPV-дронами. Это уже десятый колледж, где проводятся подобные мероприятия, которые также охватывают школы.

Оккупанты в Крыму готовят операторов дронов из студентов колледжей

Оккупанты в Крыму готовят операторов дронов из студентов колледжей. Об этом сообщает Крымский ветер, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что 13 января в Симферопольском колледже радиоэлектроники прошло мероприятие по созданию кадрового резерва операторов FPV-дронов и привлечению студентов на обучение управлению FPV-дронами.

Предлагалось пройти полугодовое обучение управлению FPV-дроном, после чего якобы появится возможность вместо срочной службы идти служить по контракту, на должность оператора БЛА и БПЛА

- говорится в статье.

Указывается, что также оккупанты заявили, что это уже десятый колледж, где проводится такое мероприятие и что они проводятся не только в колледжах, но и в школах.

Напомним

Во временно оккупированном Мелитополе школьники изучают новый предмет "Обеспечение безопасности и защита отечества", где собирают и программируют ударные БПЛА.

россия превращает школы на ВОТ Украины в военные полигоны - ЦНС26.08.25, 10:27 • 3585 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Общество
Война в Украине
Симферополь
Крым