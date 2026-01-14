Оккупанты в Крыму готовят операторов дронов из студентов колледжей
13 января в Симферопольском колледже радиоэлектроники состоялось мероприятие по набору студентов на обучение управлению FPV-дронами. Это уже десятый колледж, где проводятся подобные мероприятия, которые также охватывают школы.
Оккупанты в Крыму готовят операторов дронов из студентов колледжей. Об этом сообщает Крымский ветер, информирует УНН.
Отмечается, что 13 января в Симферопольском колледже радиоэлектроники прошло мероприятие по созданию кадрового резерва операторов FPV-дронов и привлечению студентов на обучение управлению FPV-дронами.
Предлагалось пройти полугодовое обучение управлению FPV-дроном, после чего якобы появится возможность вместо срочной службы идти служить по контракту, на должность оператора БЛА и БПЛА
Указывается, что также оккупанты заявили, что это уже десятый колледж, где проводится такое мероприятие и что они проводятся не только в колледжах, но и в школах.
Во временно оккупированном Мелитополе школьники изучают новый предмет "Обеспечение безопасности и защита отечества", где собирают и программируют ударные БПЛА.
