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Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
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Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
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Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС

Киев • УНН

 • 627 просмотра

Высший антикоррупционный суд почти три года рассматривает дело нардепа Сергея Кузьминых, обвиняемого во взяточничестве. Из 86 судебных заседаний 31 было сорвано из-за неявки стороны защиты, а сам нардеп пропустил 22 заседания.

Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС

Уже почти три года Высший антикоррупционный суд рассматривает дело народного депутата Сергея Кузьминых. Обвиняемый во взяточничестве парламентарий систематически не является на заседания, подобную практику избрали и его адвокаты. Из 86 судебных заседаний 31 было сорвано из-за неявки стороны защиты, пишет УНН.

Детали

Уголовное производство по обвинению Кузьминых в получении неправомерной выгоды рассматривается в суде с сентября 2022 года. 

Как сообщили в Высшем антикоррупционном суде в ответ на запрос УНН, за это время в этом уголовном производстве было назначено 86 судебных заседаний. 

Из них 2 судебных заседания было отложено в связи с неявкой адвоката Криворучко Л.С. и 29 судебных заседаний было отложено в связи с неявкой адвоката Красовского В.М., что стало причиной для привлечения адвоката по поручению Северного межрегионального центра по оказанию бесплатной правовой помощи с целью соблюдения разумности сроков уголовного производства

- говорится в ответе суда.

По информации ВАКС, в большинстве случаев стороной защиты были поданы ходатайства со ссылкой на уважительные причины неявки, которые каждый раз проверялись судом путем направления уточняющих запросов.

Кроме того, как отметили в ВАКС, суд неоднократно проводил рассмотрение указанного уголовного производства в отсутствие защитника.

Также адвокат Красовский В.М. и обвиняемый народный депутат Украины неоднократно обращались в ВСП с соответствующими жалобами на действия коллегии судей Высшего антикоррупционного суда в указанном уголовном производстве

- добавили в суде.

Кроме того, как сообщили ранее в ВАКС, сам нардеп Сергей Кузьминых пропустил 22 судебных заседания из 86 или каждое четвертое заседание, назначенное по его делу.

Хотя формально каждая неявка самого Кузьминых и стороны защиты обосновывалась документами или объяснениями, ситуация, когда более половины заседаний срывались из-за неявки нардепа и адвокатов, выглядит как типичная тактика затягивания. 

И пока суд вынужденно переносит заседания, граждане наблюдают, как человек с коррупционным подозрением формирует фармацевтическую политику страны. Ведь несмотря на уголовное производство по коррупционному преступлению, нардеп остался в комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, а также возглавляет подкомитет по вопросам фармации. Как уже неоднократно подчеркивали СМИ, именно Кузьминых в комитете активно лоббирует законодательные изменения, которые работают в пользу отдельных крупных фармпроизводителей, а не пациентов.

Одной из ключевых тем, которую продвигает нардеп, является полный запрет заключения маркетинговых соглашений между производителями лекарств и аптеками. И хотя уже даже в Министерстве здравоохранения признали, что запрет маркетинг не привел к снижению цен на лекарства, депутат продолжает продвигать свои нарративы, которые "случайно" полностью совпадают с заявлениями представителей фармзавода "Дарница". 

В понедельник, 7 июля, запланировано очередное заседание по делу Кузьминых. Придет ли на него депутат и его защита пока неизвестно. Будем следить.

Напомним

В 2022 году, более трех лет назад, НАБУ поймало Кузьминых "на живца" — депутат получал более полумиллиона гривен взятки за содействие в подписании контрактов на поставку медицинского оборудования в больницу на Житомирщине. 

31 января 2022 года тогдашняя Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение. 

Сергея Кузьминых не задерживали из-за "депутатского иммунитета", однако он игнорировал допросы, из-за чего его объявили в розыск. После нескольких дней "скрывания" нардепа все же задержали для избрания меры пресечения.

В мае 2022 года Кузьминых избрали меру пресечения в виде залога в 49 тысяч 600 гривен. Конечно, залог за народного избранника внесли.

В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. Сейчас продолжается стадия исследования доказательств. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧПпубликации
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