Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцах

Пока украинцы ждут обещанного снижения цен на лекарства, народный депутат Сергей Кузьминых, кажется, сосредоточился не на интересах пациентов, а на выполнении заказа фармацевтического гиганта – компании "Дарница". В причинах таких предположений разбирался УНН.

Несмотря на то, что маркетинговые договоры между аптеками и производителями лекарств были полностью запрещены еще 1 марта 2025 года, Кузьминых и дальше настаивает на необходимости их "обнуления", делая вид, что эти соглашения до сих пор существуют. Это риторика, которая отражает публичную позицию "Дарницы" – крупнейшего игрока рынка. Действия этого игрока в последнее время дают все больше оснований предполагать его заинтересованность в зачистке рынка от конкуренции и существенном наращивании собственной прибыли.

Ситуация на фармацевтическом рынке

Так, с момента запрета маркетинговых договоров, по данным аналитиков, стоимость большинства лекарств не снизилась, а по некоторым позициям даже выросла. По замыслу, запрет маркетинга должен был подействовать на рынок следующим образом: фармкомпании больше не платят аптекам маркетинговые платежи, а взамен уменьшают закупочную стоимость лекарств, аптеки же получают более дешевые лекарства, а пациенты, вследствие этого, покупают препараты по более низкой цене. Однако, случилось не так, как предполагалось: фармкомпании проигнорировали обещанное и закупочные цены не снизились, а кое-где даже выросли. Что подтверждают не только аналитические исследования рынка, но и само Министерство здравоохранения. Так, заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов заявил, что запрет маркетинга не дал ожидаемых результатов, цены не снизились, а кое-где выросли на 5-10 и более процентов. Поэтому правительство вместе с представителями фармрынка начали активно обсуждать возвращение маркетинговых договоров. Представители аптек во время совещания по регулированию фармацевтического рынка под председательством заместителя главы Офиса президента Ирины Верещук, предложили разрешить заключение таких договоров с четким ограничением на уровне 15%. По их мнению, это позволит стабилизировать ситуацию, поддержать конкуренцию, предотвратить закрытие аптек, особенно в регионах.

Как только "запахло жареным", Сергей Кузьминых активизировался и вернулся к популистскому лозунгу "маркетинг – главное зло".

Деструктивное поведение

Почему же Кузьминых, народный депутат, который должен был бы стоять на защите интересов пациентов, как глава фармподкомитета Верховной Рады, продолжает действовать так, будто запрета на маркетинг все это время не существует, а на отсутствие результатов закрывает глаза? Возможный ответ кроется в его связях с бизнесом. Еще до депутатства фонд братьев Кузьминых получил от благотворительной организации "Фонд семьи Загорий" (владельцев "Дарницы" - ред.) более 9,5 млн грн. А ныне нардеп открыто поддерживает идеи, которые удобно вписываются в бизнес-интересы этой фармкомпании и по интересному "совпадению" почти полностью повторяют риторику самого фармгиганта.

Так, по словам источников на рынке, в начале лета 2024 года в "Дарнице" разработали план передела фармрынка: устранение сильных дистрибьюторов, давление на аптечные сети, перенос ответственности за цены на лекарства именно на аптеки. Все это подается под соусом заботы о пациентах, но цель – укрепить позиции крупного игрока, монополизировать рынок и вытеснить конкурентов.

Зато лоббист и фармбизнес в своих тезисах удобно не замечают главного – стоимость препаратов на 70% формирует именно фармпроизводитель.

Прибыли фармгиганта растут

Тем временем прибыли "Дарницы" стремительно растут, на запрете маркетинга фармкомпании удается экономить полмиллиарда гривен ежемесячно. То есть, за 5 месяцев благодаря отсутствию маркетинговых договоров между фармпроизводителями и аптеками "Дарница" заработала примерно на 2,5 млрд грн больше. Тогда как пациенты недополучили скидки и акции на препараты, которые аптеки могли обеспечивать им благодаря маркетинговым платежам, и не почувствовали снижения цен.

Однако, пока цели не достигнуты на 100%, Сергей Кузьминых продолжает бороться с "призраком маркетинговых договоров", создавая впечатление активной борьбы с высокими ценами. Показательно, что вместо того, чтобы задавать вопросы производителям относительно ценовой политики, депутат предпочитает атаковать аптеки – именно тех, кто стоит на передовой коммуникации с пациентами и влияет на стоимость лекарств опосредованно. Более того, нардеп, вероятно, ведет информационную кампанию в интересах "Дарницы": через соцсети, подконтрольные медиа и кулуарные встречи.

Вывод

Сергей Кузьминых, который, кажется, в этой игре лишь пешка фармгиганта "Дарница", хотя и не играет ключевую роль, но все же влияет на реформу фармацевтического рынка Украины. Поэтому пока он продолжает продвигать выгодные фармпроизводителю нарративы и действовать не в интересах пациентов – рассчитывать на реальное снижение цен на лекарства не приходится.

Запрет маркетинговых договоров, который правительство рассматривало как победу для потребителя и реальный инструмент снижения цен на лекарства, как кажется, превратился в механизм для передела рынка и укрепления позиций "Дарницы". И одним из инструментов этих изменений, кажется, является никто иной, как народный депутат Сергей Кузьминых.