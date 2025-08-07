Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцах

$41.610.07
48.290.19
ukenru
Эксклюзив
12:15 • 18582 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 20964 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
09:40 • 51691 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 68218 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 59050 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 39884 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 43089 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 55477 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 55554 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 119576 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
50%
755мм
Популярные новости
Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указовPhoto7 августа, 05:55 • 35751 просмотра
Атаки БПЛА на рф и Крым: горит воинская часть, НПЗ и останавливаются поездаPhotoVideo08:55 • 34507 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 42501 просмотра
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ: на этот раз - о зачете трудового стажа11:42 • 3558 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 12195 просмотра
публикации
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto12:43 • 12886 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
12:15 • 18599 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
11:55 • 20997 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 43468 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
Эксклюзив
09:40 • 51717 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Закарпатская область
Крым
Германия
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto11:02 • 43468 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 115853 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 126323 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 118567 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 130165 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Coca-Cola
Ракетная система С-300

Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцах

Киев • УНН

 • 12908 просмотра

Народный депутат Сергей Кузьминых, несмотря на запрет маркетинговых договоров, продолжает продвигать интересы фармацевтической компании "Дарница". Это приводит к отсутствию снижения цен на лекарства и монополизации рынка.

Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцах

Пока украинцы ждут обещанного снижения цен на лекарства, народный депутат Сергей Кузьминых, кажется, сосредоточился не на интересах пациентов, а на выполнении заказа фармацевтического гиганта – компании "Дарница". В причинах таких предположений разбирался УНН.  

Несмотря на то, что маркетинговые договоры между аптеками и производителями лекарств были полностью запрещены еще 1 марта 2025 года, Кузьминых и дальше настаивает на необходимости их "обнуления", делая вид, что эти соглашения до сих пор существуют. Это риторика, которая отражает публичную позицию "Дарницы" – крупнейшего игрока рынка. Действия этого игрока в последнее время дают все больше оснований предполагать его заинтересованность в зачистке рынка от конкуренции и существенном наращивании собственной прибыли. 

Ситуация на фармацевтическом рынке 

Так, с момента запрета маркетинговых договоров, по данным аналитиков, стоимость большинства лекарств не снизилась, а по некоторым позициям даже выросла. По замыслу, запрет маркетинга должен был подействовать на рынок следующим образом: фармкомпании больше не платят аптекам маркетинговые платежи, а взамен уменьшают закупочную стоимость лекарств, аптеки же получают более дешевые лекарства, а пациенты, вследствие этого, покупают препараты по более низкой цене. Однако, случилось не так, как предполагалось: фармкомпании проигнорировали обещанное и закупочные цены не снизились, а кое-где даже выросли. Что подтверждают не только аналитические исследования рынка, но и само Министерство здравоохранения. Так, заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов заявил, что запрет маркетинга не дал ожидаемых результатов, цены не снизились, а кое-где выросли на 5-10 и более процентов. Поэтому правительство вместе с представителями фармрынка начали активно обсуждать возвращение маркетинговых договоров. Представители аптек во время совещания по регулированию фармацевтического рынка под председательством заместителя главы Офиса президента Ирины Верещук, предложили разрешить заключение таких договоров с четким ограничением на уровне 15%. По их мнению, это позволит стабилизировать ситуацию, поддержать конкуренцию, предотвратить закрытие аптек, особенно в регионах. 

Как только "запахло жареным", Сергей Кузьминых активизировался и вернулся к популистскому лозунгу "маркетинг – главное зло". 

Деструктивное поведение

Почему же Кузьминых, народный депутат, который должен был бы стоять на защите интересов пациентов, как глава фармподкомитета Верховной Рады, продолжает действовать так, будто запрета на маркетинг все это время не существует, а на отсутствие результатов закрывает глаза? Возможный ответ кроется в его связях с бизнесом. Еще до депутатства фонд братьев Кузьминых получил от благотворительной организации  "Фонд семьи Загорий" (владельцев "Дарницы" - ред.) более 9,5 млн грн. А ныне нардеп открыто поддерживает идеи, которые удобно вписываются в бизнес-интересы этой фармкомпании и по интересному "совпадению" почти полностью повторяют риторику самого фармгиганта.

Так, по словам источников на рынке, в начале лета 2024 года в "Дарнице" разработали план передела фармрынка: устранение сильных дистрибьюторов, давление на аптечные сети, перенос ответственности за цены на лекарства именно на аптеки. Все это подается под соусом заботы о пациентах, но цель – укрепить позиции крупного игрока, монополизировать рынок и вытеснить конкурентов.

Зато лоббист и фармбизнес в своих тезисах удобно не замечают главного – стоимость препаратов на 70% формирует именно фармпроизводитель. 

Прибыли фармгиганта растут

Тем временем прибыли "Дарницы" стремительно растут, на запрете маркетинга фармкомпании удается экономить полмиллиарда гривен ежемесячно. То есть, за 5 месяцев благодаря отсутствию маркетинговых договоров между фармпроизводителями и аптеками "Дарница" заработала примерно на 2,5 млрд грн больше. Тогда как пациенты недополучили скидки и акции на препараты, которые аптеки могли обеспечивать им благодаря маркетинговым платежам, и не почувствовали снижения цен.

Однако, пока цели не достигнуты на 100%, Сергей Кузьминых продолжает бороться с "призраком маркетинговых договоров", создавая впечатление активной борьбы с высокими ценами. Показательно, что вместо того, чтобы задавать вопросы производителям относительно ценовой политики, депутат предпочитает атаковать аптеки – именно тех, кто стоит на передовой коммуникации с пациентами и влияет на стоимость лекарств опосредованно. Более того, нардеп, вероятно, ведет информационную кампанию в интересах "Дарницы": через соцсети, подконтрольные медиа и кулуарные встречи.

Вывод

Сергей Кузьминых, который, кажется, в этой игре лишь пешка фармгиганта "Дарница", хотя и не играет ключевую роль, но все же влияет на реформу фармацевтического рынка Украины. Поэтому пока он продолжает продвигать выгодные фармпроизводителю нарративы и действовать не в интересах пациентов – рассчитывать на реальное снижение цен на лекарства не приходится. 

Запрет маркетинговых договоров, который правительство рассматривало как победу для потребителя и реальный инструмент снижения цен на лекарства, как кажется, превратился в механизм для передела рынка и укрепления позиций "Дарницы". И одним из инструментов этих изменений, кажется, является никто иной, как народный депутат Сергей Кузьминых.

Лилия Подоляк

Экономикаполитикапубликации
Верховная Рада
Украина
Ирина Верещук