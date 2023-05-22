Дело Бахматюка: обвинительный акт против 15 из 16 фигурантов направили в суд

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«18 мая 2023 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по обвинению 15 человек, среди которых бывший первый заместитель председателя НБУ, экс-глава правления ПАО «ВиЭйБи Банк», экс-заместитель главы правления ПАО «ВиЭйБи Банк»; а также другие бывшие и действующие служащие Национального банка Украины и «ВиЭйБи Банка» и представители частных компаний, в незаконном завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита ПАО "ВиЭйБи Банк"», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в рамках досудебного расследования установлено, что в октябре 2014 года ПАО «ВиЭйБи Банк», отнесенный к категории проблемных банков, обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Несмотря на то, что «ВиЭйБи Банк» не предоставил всех необходимых для этого документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, приняло его предложение, указали в САП.

В САП отмечают, что при этом стоимость недвижимости, переданной в залог Нацбанка, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Уже во время досудебного следствия экспертизой было установлено, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн, а не 1,8 млрд грн, заявленных «ВиЭйБи Банком». Как следствие, служащими НБУ «ВиЭйБи Банку» было предоставлено 1,2 млрд грн стабилизационного кредита. Замечается, что кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, так и не возвращен.

Дополнение

В ноябре 2019 года САП и НАБУ сообщили о подозрении 10 бывшим и действующим служащим Национального банка Украины и «ВиЭйБи Банка». В мае 2021 года - еще 6 должностным лицам Национального банка Украины и представителю оценочного общества компании.

В 2020 году суд заочно арестовал Бахматюка.

2 июля 2021 года САП и НАБУ завершили досудебное расследование по делу в отношении 15 человек.

"Расследование в отношении бывшего главы наблюдательного совета ПАО «ВиЭйБи Банк» выделено в отдельное производство и остановлено, в связи с его розыском. Относительно фактического владельца осуществляется специальное расследование", - указали в САП.