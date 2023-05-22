Дело Бахматюка: обвинительный акт против 15 из 16 фигурантов направили в суд

ukru
13 марта, 19:26 • 46642 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104153 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 107349 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107541 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101568 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94681 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110190 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131345 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171014 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202151 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 40504 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 35542 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 21313 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 44602 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 23227 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171014 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202151 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143968 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150487 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186978 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 65154 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103610 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120627 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156328 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163204 просмотра
Актуальное
Дело Бахматюка: обвинительный акт против 15 из 16 фигурантов направили в суд

Дело Бахматюка: обвинительный акт против 15 из 16 фигурантов направили в суд

Киев • УНН

 • 637703 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. В суд направлено обвинительное заключение по обвинению 15 человек в незаконном завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита ПАО "ВиЭйБи Банк", фактическим владельцем которого является Олег Бахматюк. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию САП.

Цитата

«18 мая 2023 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт по обвинению 15 человек, среди которых бывший первый заместитель председателя НБУ, экс-глава правления ПАО «ВиЭйБи Банк», экс-заместитель главы правления ПАО «ВиЭйБи Банк»; а также другие бывшие и действующие служащие Национального банка Украины и «ВиЭйБи Банка» и представители частных компаний, в незаконном завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита ПАО "ВиЭйБи Банк"», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в рамках досудебного расследования установлено, что в октябре 2014 года ПАО «ВиЭйБи Банк», отнесенный к категории проблемных банков, обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Несмотря на то, что «ВиЭйБи Банк» не предоставил всех необходимых для этого документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, приняло его предложение, указали в САП.

В САП отмечают, что при этом стоимость недвижимости, переданной в залог Нацбанка, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Уже во время досудебного следствия экспертизой было установлено, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн, а не 1,8 млрд грн, заявленных «ВиЭйБи Банком». Как следствие, служащими НБУ «ВиЭйБи Банку» было предоставлено 1,2 млрд грн стабилизационного кредита. Замечается, что кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, так и не возвращен.

Дополнение

В ноябре 2019 года САП и НАБУ сообщили о подозрении 10 бывшим и действующим служащим Национального банка Украины и «ВиЭйБи Банка». В мае 2021 года - еще 6 должностным лицам Национального банка Украины и представителю оценочного общества компании.

В 2020 году суд заочно арестовал Бахматюка.

2 июля 2021 года САП и НАБУ завершили досудебное расследование по делу в отношении 15 человек.

"Расследование в отношении бывшего главы наблюдательного совета ПАО «ВиЭйБи Банк» выделено в отдельное производство и остановлено, в связи с его розыском. Относительно фактического владельца осуществляется специальное расследование", - указали в САП.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы