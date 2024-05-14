россияне заранее запустили ИПСО по "успешному наступлению" на Харьковщине - Центр стратегических коммуникаций

российская пропаганда еще несколько месяцев назад начала запускать дезинформационные кампании по якобы успешному наступлению на Харьковщине. Об этом заявил аналитик Центра стратегических коммуникаций Сергей Жуков в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Отмечается, что информационная операция началась еще в марте. Однако с тех пор увеличилось количество вбросов и фейков, направленных на Харьков, жителей города и области.

Сеть российских военкоров и других медиаканалов сообщали, что российская армия с успехом наступает, занимает какие-то населенные пункты, закрепляется, берет в плен огромное количество украинских военных, те убегают, оставляют позиции, и вот-вот Харьков будет взят в клещи - рассказал Жуков.

Нацгвардия привлекла подразделения спецназначения для остановки врага в Харьковской области - Музычук

Дополнение

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что такими заявлениями россияне стремятся распространить панические настроения, преувеличить свои успехи, демотивировать и деморализовать как гражданских, так и военных.

Отвлекающие маневры, разведка боем могут использоваться для введения противника в заблуждение. Любые боевые действия имеют информационное сопровождение. К этому надо всегда быть готовыми - подчеркнул Сергей Жуков.

Напомним

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что наступление России в Харьковской области является информационной операцией, направленной на создание хаоса и паники, чтобы заставить украинские группировки выйти из восточных областей

Британская разведка: Харьковскую область атаковала новая группировка армии рф