"За разрушенное детство - только пожизненное": прокуратура обжалует приговор по делу об изнасиловании ребенка в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области 46-летний мужчина, который систематически в течение полутора лет насиловал малолетнюю девочку, приговорен к 15 годам лишения свободы. Однако Ивано-Франковская областная прокуратура считает такое наказание слишком мягким и в апелляции будет добиваться максимального наказания для обвиняемого - пожизненного лишения свободы, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

В Ивано-Франковской области завершился суд над 46-летним жителем области, который систематически в течение полутора лет насиловал малолетнюю девочку.

В ходе судебных прений руководитель Ивано-Франковской областной прокуратуры Антон Войтенко настаивал на назначении обвиняемому пожизненного лишения свободы. Однако приговором одного из районных судов области от 12 января 2026 года мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы.

Прокуратура считает такое наказание слишком мягким, учитывая особую тяжесть и циничность совершенных преступлений.

В суде доказано, что обвиняемый неоднократно насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы, с которой проживал в одном доме. Ребенок находился в условиях систематического психологического и физического насилия, постоянного страха и полной зависимости от взрослых. Преступления совершались с угрозами физической расправы в случае разглашения.

По данным правоохранителей, противоправные действия продолжались с осени 2023 года, когда девочке было 12 лет, и прекратились только в марте 2025 года после того, как ребенок осмелился рассказать о пережитом учительнице. В дальнейшем информация была передана родственникам, которые обратились в правоохранительные органы. Сейчас законным представителем потерпевшей в суде является ее тетя, поскольку мать ребенка лишена родительских прав.

Глава областной прокуратуры подчеркивает, что в делах о сексуальных преступлениях против детей наказание должно быть максимально суровым. Это вопрос как справедливости в отношении потерпевшей, так и предохранитель для совершения аналогичных преступлений в будущем.

"Речь идет не только об ответственности конкретного лица, а о четком сигнале всему обществу: преступления против детей недопустимы и не могут оставаться без надлежащей реакции государства", - отметил Антон Войтенко.

Поэтому Ивано-Франковская областная прокуратура готовит апелляционную жалобу на указанное решение суда и будет добиваться в суде максимального наказания для обвиняемого - пожизненного лишения свободы.

