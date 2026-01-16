"За зруйноване дитинство - лише довічне": прокуратура оскаржить вирок у справі про зґвалтування дитини на Івано-Франківщині

На Івано-Франківщині 46-річного чоловіка, який систематично протягом півтора року ґвалтував малолітню дівчинку, засудили до 15 років позбавлення волі. Втім Івано-Франківська обласна прокуратура вважає таке покарання занадто м’яким і в апеляції добиватиметься максимального покарання для обвинуваченого - довічного позбавлення волі, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

На Івано-Франківщині завершився суд над 46-річним мешканцем області, який систематично протягом півтора року ґвалтував малолітню дівчинку.

Під час судових дебатів керівник Івано-Франківської обласної прокуратури Антон Войтенко наполягав на призначенні обвинуваченому довічного позбавлення волі. Втім, вироком одного з районних судів області від 12 січня 2026 року чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі.

Прокуратура вважає таке покарання занадто м’яким з огляду на особливу тяжкість та цинічність вчинених злочинів.

У суді доведено, що обвинувачений неодноразово ґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки, з якою проживав в одному будинку. Дитина перебувала в умовах систематичного психологічного й фізичного насильства, постійного страху та повної залежності від дорослих. Злочини вчинялися із погрозами фізичної розправи у разі розголошення.

За даними правоохоронців, протиправні дії тривали з осені 2023 року, коли дівчинці було 12 років, і припинилися лише у березні 2025 року після того, як дитина наважилася розповісти про пережите вчительці. Надалі інформацію було передано родичам, які звернулися до правоохоронних органів. Наразі законним представником потерпілої у суді є її тітка, оскільки матір дитини позбавлено батьківських прав.

Очільник обласної прокуратури наголошує, що у справах про сексуальні злочини проти дітей покарання має бути максимально суворим. Це питання як справедливості щодо потерпілої, так і запобіжник для вчинення аналогічних злочинів у майбутньому.

"Йдеться не лише про відповідальність конкретної особи, а про чіткий сигнал усьому суспільству: злочини проти дітей є неприпустимими й не можуть залишатися без належної реакції держави", - зазначив Антон Войтенко.

Відтак Івано-Франківська обласна прокуратура готує апеляційну скаргу на вказане рішення суду і добиватиметься в суді максимального покарання для обвинуваченого - довічного позбавлення волі.

