"За зруйноване дитинство - лише довічне": прокуратура оскаржить вирок у справі про зґвалтування дитини на Івано-Франківщині

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:02 • 3674 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 5606 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 10840 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
08:00 • 18775 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 24054 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 23349 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 33928 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 37294 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 76527 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 86114 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У рязані вночі пролунала серія вибухів, ціллю атак дронів ймовірно став місцевий НПЗVideo16 січня, 04:12 • 14388 перегляди
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto16 січня, 04:55 • 17787 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto16 січня, 05:20 • 15329 перегляди
Тимошенко прибула до суду на обрання запобіжного заходу07:17 • 13741 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки07:54 • 10428 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 26645 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 58802 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 76527 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 86115 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 70656 перегляди
Актуальнi люди
Денис Шмигаль
Юлія Тимошенко
Дональд Трамп
Петр Павел
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Чехія
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34 • 2586 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 15944 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 28193 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 49551 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 83084 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Безпілотний літальний апарат
Дипломатка

"За зруйноване дитинство - лише довічне": прокуратура оскаржить вирок у справі про зґвалтування дитини на Івано-Франківщині

Київ • УНН

 • 312 перегляди

46-річного чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі за систематичне зґвалтування малолітньої дівчинки. Прокуратура вважає вирок занадто м'яким і домагатиметься довічного ув'язнення.

"За зруйноване дитинство - лише довічне": прокуратура оскаржить вирок у справі про зґвалтування дитини на Івано-Франківщині

На Івано-Франківщині 46-річного чоловіка, який систематично протягом півтора року ґвалтував малолітню дівчинку, засудили до 15 років позбавлення волі. Втім Івано-Франківська обласна прокуратура вважає таке покарання занадто м’яким і в апеляції добиватиметься максимального покарання для обвинуваченого - довічного позбавлення волі, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

На Івано-Франківщині завершився суд над 46-річним мешканцем області, який систематично протягом півтора року ґвалтував малолітню дівчинку.  

Під час судових дебатів керівник Івано-Франківської обласної прокуратури Антон Войтенко наполягав на призначенні обвинуваченому довічного позбавлення волі. Втім, вироком одного з районних судів області від 12 січня 2026 року чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі.

Прокуратура вважає таке покарання занадто м’яким з огляду на особливу тяжкість та цинічність вчинених злочинів.

Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей20.11.25, 10:21 • 30995 переглядiв

У суді доведено, що обвинувачений неодноразово ґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки, з якою проживав в одному будинку. Дитина перебувала в умовах систематичного психологічного й фізичного насильства, постійного страху та повної залежності від дорослих. Злочини вчинялися із погрозами фізичної розправи у разі розголошення.

За даними правоохоронців, протиправні дії тривали з осені 2023 року, коли дівчинці було 12 років, і припинилися лише у березні 2025 року після того, як дитина наважилася розповісти про пережите вчительці. Надалі інформацію було передано родичам, які звернулися до правоохоронних органів. Наразі законним представником потерпілої у суді є її тітка, оскільки матір дитини позбавлено батьківських прав.

Очільник обласної прокуратури наголошує, що у справах про сексуальні злочини проти дітей покарання має бути максимально суворим. Це питання як справедливості щодо потерпілої, так і запобіжник для вчинення аналогічних злочинів у майбутньому.

"Йдеться не лише про відповідальність конкретної особи, а про чіткий сигнал усьому суспільству: злочини проти дітей є неприпустимими й не можуть залишатися без належної реакції держави", - зазначив Антон Войтенко.

Відтак Івано-Франківська обласна прокуратура готує апеляційну скаргу на вказане рішення суду  і  добиватиметься в суді максимального покарання для обвинуваченого - довічного позбавлення волі.

Суворість покарання єдиний спосіб захисту дітей: Генпрокурор Кравченко про довічне для чоловіка, який зґвалтував 10 дівчат12.01.26, 18:10 • 4043 перегляди

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Довічне позбавлення волі
Івано-Франківська область