В левобережных районах Днепра вернули свет в 51,5 тыс. домов после обстрела 10 января - ДТЭК

Жителям левобережных районов города Днепр вернули электроснабжение после обстрела 10 января. Свет уже вернули в 51,5 тыс. домов, сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

В то же время на левом берегу Днепра действуют временные схемы питания, которые очень чувствительны к высоким нагрузкам. Энергетики просят местных жителей экономно пользоваться электроэнергией и включать мощные приборы по очереди.

На правом берегу города без света остаются еще 4 тыс. семей. Мы уже работаем, чтобы запитать каждый дом - заявили в ДТЭК.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в среду, 14 января, сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике Украины.

В то же время первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 16 января заявил, что в Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не подверглась российским ударам.