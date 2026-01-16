В левобережных районах Днепра вернули свет в 51,5 тыс. домов после обстрела 10 января - ДТЭК

$43.180.08
12:36 • 7994 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29 • 7684 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
11:02 • 10383 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 11809 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
08:50 • 14744 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
08:00 • 23205 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 27956 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 24569 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 34960 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 37862 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Популярные новости
В Рязани ночью прозвучала серия взрывов, целью атак дронов, вероятно, стал местный НПЗVideo16 января, 04:12 • 17491 просмотра
За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 январяPhoto16 января, 04:55 • 21212 просмотра
АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской СамареPhoto16 января, 05:20 • 18708 просмотра
Тимошенко прибыла в суд на избрание меры пресечения07:17 • 19396 просмотра
Враг снова атаковал Житомирскую область: что известно о последствиях07:54 • 13682 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 30105 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 62201 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:19 • 80122 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 89516 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
14 января, 12:53 • 73632 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода10:34 • 5092 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 17304 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 29446 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 50701 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 84237 просмотра
В левобережных районах Днепра вернули свет в 51,5 тыс. домов после обстрела 10 января - ДТЭК

Киев • УНН

 • 22 просмотра

После обстрела 10 января 51,5 тысячи домов на левом берегу Днепра снова имеют электроснабжение. Энергетики просят экономно пользоваться электроэнергией из-за временных схем питания.

В левобережных районах Днепра вернули свет в 51,5 тыс. домов после обстрела 10 января - ДТЭК

Жителям левобережных районов города Днепр вернули электроснабжение после обстрела 10 января. Свет уже вернули в 51,5 тыс. домов, сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

В то же время на левом берегу Днепра действуют временные схемы питания, которые очень чувствительны к высоким нагрузкам. Энергетики просят местных жителей экономно пользоваться электроэнергией и включать мощные приборы по очереди.

На правом берегу города без света остаются еще 4 тыс. семей. Мы уже работаем, чтобы запитать каждый дом

- заявили в ДТЭК.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в среду, 14 января, сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике Украины.

В то же время первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 16 января заявил, что в Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы за время войны не подверглась российским ударам.

Евгений Устименко

Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Днепр
ДТЭК
Владимир Зеленский
Украина
Денис Шмыгаль