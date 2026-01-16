У лівобережних районах Дніпра повернули світло в 51,5 тис. осель після обстрілу 10 січня - ДТЕК
Київ • УНН
Після обстрілу 10 січня 51,5 тисячі осель на лівому березі Дніпра знову мають електропостачання. Енергетики просять ощадливо користуватися електроенергією через тимчасові схеми живлення.
Жителям лівобережних районів міста Дніпро повернули електропостачання після обстрілу 10 січня. Світло вже повернули в 51,5 тис. осель, повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.
Деталі
Водночас на лівому березі Дніпра діють тимчасові схеми живлення, які дуже чутливі до високих навантажень. Енергетики просять місцевих жителів ощадливо користуватися електроенергією та вмикати потужні прилади по черзі.
На правому березі міста без світла залишається ще 4 тис. родин. Ми вже працюємо, аби заживити кожну домівку
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський у середу, 14 січня, повідомив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці України.
Водночас перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді 16 січня заявив, що в Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала російських ударів.