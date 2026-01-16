$43.180.08
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У лівобережних районах Дніпра повернули світло в 51,5 тис. осель після обстрілу 10 січня - ДТЕК

Київ • УНН

Після обстрілу 10 січня 51,5 тисячі осель на лівому березі Дніпра знову мають електропостачання. Енергетики просять ощадливо користуватися електроенергією через тимчасові схеми живлення.

У лівобережних районах Дніпра повернули світло в 51,5 тис. осель після обстрілу 10 січня - ДТЕК

Жителям лівобережних районів міста Дніпро повернули електропостачання після обстрілу 10 січня. Світло вже повернули в 51,5 тис. осель, повідомляє УНН з посиланням на ДТЕК.

Деталі

Водночас на лівому березі Дніпра діють тимчасові схеми живлення, які дуже чутливі до високих навантажень. Енергетики просять місцевих жителів ощадливо користуватися електроенергією та вмикати потужні прилади по черзі.

На правому березі міста без світла залишається ще 4 тис. родин. Ми вже працюємо, аби заживити кожну домівку

- заявили в ДТЕК.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський у середу, 14 січня, повідомив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці України.

Водночас перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді 16 січня заявив, що в Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала російських ударів.

Євген Устименко

СуспільствоЕкономіка
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Дніпро (місто)
ДТЕК
Володимир Зеленський
Україна
Денис Шмигаль