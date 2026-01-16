$43.180.08
11:02 • 1160 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 1680 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
08:50 • 6786 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
08:00 • 14538 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
05:32 • 20289 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 21954 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 32639 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 36586 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 74839 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 84488 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
В Киев уже направляются дополнительные источники генерации, есть договоренности о когенерационных установках - Кулеба

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В Киев направляются дополнительные источники генерации для обеспечения тепла и электроэнергии. Также есть договоренности о дополнительных когенерационных установках для столицы.

В Киев уже направляются дополнительные источники генерации, есть договоренности о когенерационных установках - Кулеба

Дополнительные источники генерации уже направляются в столицу. Кроме того, есть договоренности о дополнительных когенерационных установках для Киева. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

В Киев уже направляются дополнительные источники генерации – это быстрые решения для обеспечения тепла и электроэнергии в критических точках. Кроме этого, есть договоренности с нашими постоянными партнерами GIZ и UNDP о дополнительных когенерационных установках для Киева. Ожидаем поставку 

- сообщил Кулеба.

По его словам, обновляем запросы от всех ОВА на генераторы для водоканалов и теплокоммунэнерго. Получен и реализуется отдельный запрос Киевводоканала.

Особо сложная ситуация в Киеве – время городскими властями упущено: Зеленский о ситуации в энергетике

Также в ближайшее время Украина получит из Италии около 80 единиц промышленных бойлеров мощностью от 550 до 3000 кВт на общую сумму 1.85 млн евро. Оборудование будет передано в Чернигов, Николаев, Херсон, Харьков, Сумы, Запорожье, Одессу, Донецкую область, а также в Полтаву и Киев, резюмировал Кулеба.

Из-за новых атак рф обесточены две области, Киев и две области с ограничениями, в ряде регионов аварийные отключения - Минэнерго

Антонина Туманова

