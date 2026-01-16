В Киев уже направляются дополнительные источники генерации, есть договоренности о когенерационных установках - Кулеба

Дополнительные источники генерации уже направляются в столицу. Кроме того, есть договоренности о дополнительных когенерационных установках для Киева. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает УНН.

В Киев уже направляются дополнительные источники генерации – это быстрые решения для обеспечения тепла и электроэнергии в критических точках. Кроме этого, есть договоренности с нашими постоянными партнерами GIZ и UNDP о дополнительных когенерационных установках для Киева. Ожидаем поставку - сообщил Кулеба.

По его словам, обновляем запросы от всех ОВА на генераторы для водоканалов и теплокоммунэнерго. Получен и реализуется отдельный запрос Киевводоканала.

Также в ближайшее время Украина получит из Италии около 80 единиц промышленных бойлеров мощностью от 550 до 3000 кВт на общую сумму 1.85 млн евро. Оборудование будет передано в Чернигов, Николаев, Херсон, Харьков, Сумы, Запорожье, Одессу, Донецкую область, а также в Полтаву и Киев, резюмировал Кулеба.

