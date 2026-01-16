До Києва вже спрямовуються додаткові джерела генерації, є домовленості про когенераційні установки - Кулеба

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:02 • 1634 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 2264 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 7608 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
08:00 • 15265 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 20948 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 22192 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 32860 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 36699 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 75103 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 84750 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У рязані вночі пролунала серія вибухів, ціллю атак дронів ймовірно став місцевий НПЗVideo16 січня, 04:12 • 13349 перегляди
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto16 січня, 04:55 • 16692 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto16 січня, 05:20 • 14319 перегляди
Тимошенко прибула до суду на обрання запобіжного заходу07:17 • 10716 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки07:54 • 8988 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 25474 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 57694 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 75103 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 84750 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 69705 перегляди
Актуальнi люди
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Володимир Зеленський
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Велика Британія
Чехія
Реклама
УНН Lite
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34 • 1634 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 15404 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 27676 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 49051 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 82602 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Truth Social
Дипломатка

До Києва вже спрямовуються додаткові джерела генерації, є домовленості про когенераційні установки - Кулеба

Київ • УНН

 • 168 перегляди

До Києва прямують додаткові джерела генерації для забезпечення тепла та електроенергії. Також є домовленості про додаткові когенераційні установки для столиці.

До Києва вже спрямовуються додаткові джерела генерації, є домовленості про когенераційні установки - Кулеба

Додаткові джерела генерації вже спрямовуються до столиці. Окрім того є домовленості про додаткові когенераційні установки для Києва. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

До Києва вже спрямовуються додаткові джерела генерації – це швидкі рішення для забезпечення тепла й електроенергії в критичних точках. Окрім цього, є домовленості з нашими постійними партнерами GIZ та UNDP про додаткові когенераційні установки для Києва. Очікуємо на поставку 

- повідомив Кулеба.

За його словами, оновлюємо запити від усіх ОВА на генератори для водоканалів і теплокомуненерго. Отримано й реалізовується окремий запит Київводоканалу.

Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено: Зеленський про ситуацію в енергетиці15.01.26, 15:40 • 5860 переглядiв

Також найближчим часом Україна отримає з Італії близько 80 одиниць промислових бойлерів потужністю від 550 до 3000 кВт на загальну суму 1.85 млн євро. Обладнання буде передано до Чернігова, Миколаєва, Херсона, Харкова, Сум, Запоріжжя, Одеси, Донецької області, а також до Полтави і Києва, резюмував Кулеба.

Через нові атаки рф знеструмлення у двох областях, Київ і дві області з обмеженнями, у низці регіонів аварійні відключення - Міненерго16.01.26, 11:52 • 3468 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Донецька область
Італія
Україна
Чернігів
Полтава
Запоріжжя
Миколаїв
Одеса
Херсон
Суми
Київ
Харків