До Києва вже спрямовуються додаткові джерела генерації, є домовленості про когенераційні установки - Кулеба

Додаткові джерела генерації вже спрямовуються до столиці. Окрім того є домовленості про додаткові когенераційні установки для Києва. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає УНН.

До Києва вже спрямовуються додаткові джерела генерації – це швидкі рішення для забезпечення тепла й електроенергії в критичних точках. Окрім цього, є домовленості з нашими постійними партнерами GIZ та UNDP про додаткові когенераційні установки для Києва. Очікуємо на поставку - повідомив Кулеба.

За його словами, оновлюємо запити від усіх ОВА на генератори для водоканалів і теплокомуненерго. Отримано й реалізовується окремий запит Київводоканалу.

Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено: Зеленський про ситуацію в енергетиці

Також найближчим часом Україна отримає з Італії близько 80 одиниць промислових бойлерів потужністю від 550 до 3000 кВт на загальну суму 1.85 млн євро. Обладнання буде передано до Чернігова, Миколаєва, Херсона, Харкова, Сум, Запоріжжя, Одеси, Донецької області, а також до Полтави і Києва, резюмував Кулеба.

Через нові атаки рф знеструмлення у двох областях, Київ і дві області з обмеженнями, у низці регіонів аварійні відключення - Міненерго