Генштаб: на Покровском направлении отбиты 36 атак, на Гуляйпольском - 21 боестолкновение

На Покровском направлении сегодня отбито уже 36 вражеских атак, еще 21 боестолкновение произошло на Гуляйпольском направлении, из общего числа 98 боев на фронте, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 16 января, пишет УНН.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как указано, пострадали общины населенных пунктов Блешня Черниговской области; Кучеровка, Рогизне, Рыжевка, Бачевск, Будки, Искрисковщина Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения. Враг нанес три авиаудара, сбросив три управляемые авиабомбы, совершил 81 обстрел, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три вражеские атаки, еще пять боестолкновений продолжаются, противник пытается идти вперед в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Амбарное, Дегтярное и в сторону Круглого.

На Купянском направлении враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила две атаки на позиции украинцев в районах Нововодяного и Колодязей.

На Славянском направлении россияне дважды пытались продвинуться к позициям наших войск в районе Дроновки.

На Краматорском направлении противник один раз пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Миньковки.

На Константиновском направлении противник 15 раз атаковал вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополья, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки. Одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 38 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Филии. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 36 атак.

На Александровском направлении украинские защитники отбили четыре штурмовых действия вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Алексеевка, Степное и Красногорское. Одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении произошло 21 боестолкновение в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Дорожнянка, Зеленое и в сторону Варваровки. Семь из них сейчас продолжаются.

На Ореховском направлении враг трижды пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Степногорск и Приморское, сейчас один бой продолжается.

На Приднепровском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

