Генштаб: на Покровському напрямку відбили 36 атак, на Гуляйпільському - 21 боєзіткнення

$43.180.08
50.320.20
ukenru
13:20 • 7920 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 23803 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 22798 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 22645 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 22523 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 22396 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 30742 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 34738 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 26762 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 36933 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Тимошенко прибула до суду на обрання запобіжного заходу16 січня, 07:17 • 33615 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки16 січня, 07:54 • 25234 перегляди
НАБУ перетворилось на дешеве PR-агентство - Тимошенко в суді16 січня, 08:07 • 12135 перегляди
ТЦК не мають права примусово затримувати громадян - постанова суду09:54 • 19599 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34 • 12632 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 41429 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 73378 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 91328 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 100441 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 83577 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Петр Павел
Денис Шмигаль
Юлія Тимошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34 • 12690 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 21945 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 33750 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 54678 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 88211 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Золото

Генштаб: на Покровському напрямку відбили 36 атак, на Гуляйпільському - 21 боєзіткнення

Київ • УНН

 • 1146 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 98 бойових зіткнень на фронті станом на 16 годину 16 січня. На Покровському напрямку відбили 36 атак, на Гуляйпільському – 21 боєзіткнення.

Генштаб: на Покровському напрямку відбили 36 атак, на Гуляйпільському - 21 боєзіткнення

На Покровському напрямку сьогодні відбили вже 36 ворожих атак, ще 21 боєзіткнення відбулося на Гуляйпільському напрямку, із загалом 98 боїв на фронті, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 16 січня, пише УНН.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 98

- повідомили у Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів, як вказано, постраждали громади населених пунктів Блешня Чернігівської області; Кучерівка, Рогізне, Рижівка, Бачівськ, Будки, Іскрисківщина Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося два бойових зіткнення. Ворог задав три авіаудари, скинувши три керовані авіабомби, здійснив 81 обстріл, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки, ще п’ять боєзіткнень тривають, противник намагається йти вперед у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Амбарне, Дегтярне та у бік Круглого.

На Куп’янському напрямку ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців у районах Нововодяного та Колодязів.

На Слов’янському напрямку росіяни двічі намагалися просунутися до позиції наших військ у районі Дронівки.

На Краматорському напрямку противник один раз намагався вклинитися в нашу оборону у бік Міньківки.

На Костянтинівському напрямку противник 15 разів атакував поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 38 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 36 атак.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили чотири штурмові дії ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Олексіївка, Степове та Красногірське. Одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 21 боєзіткнення в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка, Зелене та у бік Варварівки. Сім з них зараз тривають.

На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Степногірськ та Приморське, наразі один бій триває.

На Придніпровському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

На фронті відбулось 180 бойових зіткнень, ворог скинув 234 керовані авіабомби - Генштаб16.01.26, 08:51 • 3016 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Україна