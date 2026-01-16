Генштаб: на Покровському напрямку відбили 36 атак, на Гуляйпільському - 21 боєзіткнення

На Покровському напрямку сьогодні відбили вже 36 ворожих атак, ще 21 боєзіткнення відбулося на Гуляйпільському напрямку, із загалом 98 боїв на фронті, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 16 січня, пише УНН.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 98 - повідомили у Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів, як вказано, постраждали громади населених пунктів Блешня Чернігівської області; Кучерівка, Рогізне, Рижівка, Бачівськ, Будки, Іскрисківщина Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося два бойових зіткнення. Ворог задав три авіаудари, скинувши три керовані авіабомби, здійснив 81 обстріл, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки, ще п’ять боєзіткнень тривають, противник намагається йти вперед у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Амбарне, Дегтярне та у бік Круглого.

На Куп’янському напрямку ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій в бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців у районах Нововодяного та Колодязів.

На Слов’янському напрямку росіяни двічі намагалися просунутися до позиції наших військ у районі Дронівки.

На Краматорському напрямку противник один раз намагався вклинитися в нашу оборону у бік Міньківки.

На Костянтинівському напрямку противник 15 разів атакував поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 38 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 36 атак.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили чотири штурмові дії ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Олексіївка, Степове та Красногірське. Одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 21 боєзіткнення в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Дорожнянка, Зелене та у бік Варварівки. Сім з них зараз тривають.

На Оріхівському напрямку ворог тричі намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Степногірськ та Приморське, наразі один бій триває.

На Придніпровському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

