Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики

Киев • УНН

 • 1990 просмотра

Министерство экономики сообщило о росте экономики Украины на 2,2% в 2025 году. Это произошло несмотря на атаки на энергетическую инфраструктуру и высокие риски безопасности.

Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики

В 2025 году экономика Украины выросла на 2,2% несмотря на атаки рф на энергетическую инфраструктуру, сложную логистику и риски безопасности, по предварительным оценкам Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, пишет УНН.

Детали

"Экономика Украины в 2025 году продолжала работать в условиях атак на энергетическую инфраструктуру, сложной логистики и высоких рисков безопасности. Тем не менее, экономика Украины показала рост, близкий к прогнозируемому, который поддерживался положительной динамикой", - указали в Минэкономики,

В частности, как указано, в таких ключевых секторах: внутренняя (прежде всего розничная) торговля; строительство; перерабатывающая промышленность, в частности, наращивание производства продукции оборонного назначения, фармацевтической продукции, продукции металлургии, стройматериалов и другой продукции.

Среди факторов, поддерживавших экономическую активность в 2025 году, в Минэкономики перечислили:

  • реализация программ восстановления и развития бизнеса, которые финансируются за счет международной финансовой помощи. По данным Минфина, в 2025 году в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» предприниматели получили новых кредитов на сумму около 93,7 млрд грн (в 2024 году - 93,1 млрд грн);
    • рост потребления домохозяйств в условиях продолжающегося повышения заработных плат. По расчетам work.ua, средняя номинальная зарплата по вакансиям по состоянию на 06.01.2026 выросла на 30,8% (до 27 530 грн) по сравнению с 07.01.2025, а средняя зарплата по резюме - на 39,9% (до 30 216 грн);
      • значительные капитальные расходы бюджета на восстановление критической инфраструктуры, жилищные программы ("єВідновлення", "єОселя") и закупку отечественной продукции сектора ОПК. По данным Госказначейства, по состоянию на 01.12.2025 капитальные расходы сводного бюджета выросли на 17,3% по сравнению с 01.12.2024; по данным Укрфинжилья в 2025 году по программе "єОселя" предоставлены льготные ипотечные кредиты на сумму более 14,8 млрд грн.

        Также отмечается, что в 2025 году продолжились структурные изменения в производстве с ростом роли видов деятельности с более высокой добавленной стоимостью. По данным Госстата, за 11 месяцев 2025 года в структуре реализации промышленности доля машиностроения выросла до 9,1% (5,7% в 2021 году).

        "Наблюдался и рост загруженности производственных мощностей в промышленности. По данным Госстата по состоянию на 01.10.2025 самый высокий уровень загруженности фиксировался в фармацевтическом производстве, производстве мебели, обработке древесины, пищевой и текстильной промышленности", - говорится в сообщении.

        В свою очередь, как сообщается, в сторону замедления динамики давили такие факторы, как: 

        • массированные ракетные атаки рф по объектам электрогенерации и, впервые за годы полномасштабной войны, по инфраструктуре добычи газа;
          • более низкий урожай отдельных культур из-за неблагоприятных погодных условий (в частности, по данным Минэкономики наибольшее уменьшение - в масличных культурах: соя -26,9%, подсолнечник -15,8%, рапс -7,6%; сахарная свекла -13,9%; в то же время урожай зерновых собран больше на 3%);
            • логистические сложности, прекращение транзита природного газа трубопроводным транспортом, а также сужение спроса, в частности со стороны сельского хозяйства.

              В 2025 году среди ключевых видов экономической деятельности рост поддержали внутренняя торговля, строительство - благодаря проектам восстановления, а также перерабатывающая промышленность - в частности производство оборонной продукции и металлургия. Важную роль сыграли государственные программы поддержки бизнеса и бюджетные инвестиции в восстановление критической инфраструктуры

              - отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

              Юлия Шрамко

