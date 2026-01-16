Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки

У 2025 році економіка України зросла на 2,2% попри атаки рф на енергетичну інфраструктуру, складну логістику та безпекові ризики, за попередніми оцінками Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, пише УНН.

Деталі

"Економіка України у 2025 році продовжувала працювати в умовах атак на енергетичну інфраструктуру, складної логістики та високих безпекових ризиків. Тим не менш, економіка України показала зростання, близьке до прогнозованого, яке підтримувалось позитивною динамікою", - вказали у Мінекономіки,

Зокрема, як вказано, у таких ключових секторах: внутрішня (передусім роздрібна) торгівля; будівництво; переробна промисловість, зокрема, нарощування виробництва продукції оборонного спрямування, фармацевтичної продукції, продукції металургії, будматеріалів та іншої продукції.

Серед чинників, що підтримували економічну активність у 2025 році у Мінекономіки перелічили:

реалізація програм відновлення та розвитку бізнесу, які фінансуються за рахунок міжнародної фінансової допомоги. За даними Мінфіну, у 2025 році в межах програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали нових кредитів на суму близько 93,7 млрд грн (у 2024 році - 93,1 млрд грн);

зростання споживання домогосподарств в умовах підвищення заробітних плат, що триває. За розрахунками work.ua, середня номінальна зарплата за вакансіями станом на 06.01.2026 зросла на 30,8% (до 27 530 грн) порівняно з 07.01.2025, а середня зарплата за резюме - на 39,9% (до 30 216 грн);

значні капітальні видатки бюджету на відновлення критичної інфраструктури, житлові програми (єВідновлення, єОселя) та закупівлю вітчизняної продукції сектору ОПК. За даними Держказначейства, станом на 01.12.2025 капітальні видатки зведеного бюджету зросли на 17,3% порівняно з 01.12.2024; за даними Укрфінжитла у 2025 році за програмою "єОселя" надано пільгові іпотечні кредити на суму понад 14,8 млрд грн.

Також зазначається, що у 2025 році продовжилися структурні зміни у виробництві зі зростанням ролі видів діяльності з вищою доданою вартістю. За даними Держстату, за 11 місяців 2025 року у структурі реалізації промисловості частка машинобудування зросла до 9,1% (5,7% у 2021 році).

"Спостерігалось і зростання завантаженості виробничих потужностей у промисловості. За даними Держстату станом на 01.10.2025 найвищий рівень завантаженості фіксувався у фармацевтичному виробництві, виробництві меблів, обробленні деревини, харчовій та текстильній промисловості", - ідеться у повідомленні.

Своєю чергою, як повідомляється, у бік уповільнення динаміки тиснули такі фактори, як:

масовані ракетні атаки рф по об’єктах електрогенерації та, вперше за роки повномасштабної війни, по інфраструктурі добування газу;

нижчий урожай окремих культур через несприятливі погодні умови (зокрема, за даними Мінекономіки найбільше зменшення - в олійних культурах: соя -26,9%, соняшник -15,8%, ріпак -7,6%; цукровий буряк -13,9%; водночас урожай зернових зібрано більше на 3%);

логістичні складнощі, припинення транзиту природного газу трубопровідним транспортом, а також звуження попиту, зокрема з боку сільського господарства.

У 2025 році серед ключових видів економічної діяльності зростання підтримали внутрішня торгівля, будівництво - завдяки проєктам відновлення, а також переробна промисловість - зокрема виробництво оборонної продукції та металургія. Важливу роль відіграли державні програми підтримки бізнесу та бюджетні інвестиції у відновлення критичної інфраструктури - зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Економіка рф входить у стагнацію: ріст ВВП у листопаді найменший із початку 2023 року