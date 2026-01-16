Удар по заводу "Атлант Аэро" в таганроге: ВМС Украины показали кадры поражения
Киев • УНН
В сети появились кадры недавнего поражения производственных мощностей завода "Атлант Аэро" в российском таганроге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Военно-морские силы Украины.
Детали
В настоящее время подтверждено уничтожение нескольких производственных цехов завода "Атлант Аэро". Предприятие производило ударно-разведывательные БПЛА типа "Молния" и комплектующие к БПЛА "Орион" для российских войск
Этот удар назвали результатом операции, которую на днях провели Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины при поддержке подразделения Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины.
Напомним
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение предприятия по производству БПЛА в ростовской области рф и ряда объектов оккупантов на оккупированных территориях Украины.