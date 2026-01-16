$43.180.08
11:02 • 3108 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 4640 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
08:50 • 10315 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
08:00 • 17883 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 23251 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 22978 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 33571 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 37040 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 76050 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 85657 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
публикации
Эксклюзивы
Удар по заводу "Атлант Аэро" в таганроге: ВМС Украины показали кадры поражения

Киев • УНН

 • 1158 просмотра

Данный удар назвали результатом операции, которую на днях провели ВМС ВСУ при поддержке подразделения ЦСО "Альфа" СБУ.

Удар по заводу "Атлант Аэро" в таганроге: ВМС Украины показали кадры поражения

В сети появились кадры недавнего поражения производственных мощностей завода "Атлант Аэро" в российском таганроге. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Военно-морские силы Украины.

Детали

В настоящее время подтверждено уничтожение нескольких производственных цехов завода "Атлант Аэро". Предприятие производило ударно-разведывательные БПЛА типа "Молния" и комплектующие к БПЛА "Орион" для российских войск

- говорится в сообщении.

Этот удар назвали результатом операции, которую на днях провели Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины при поддержке подразделения Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины.

Напомним

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение предприятия по производству БПЛА в ростовской области рф и ряда объектов оккупантов на оккупированных территориях Украины.

Евгений Устименко

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Военно-морские силы Украины
Служба безопасности Украины
Украина