Удар по заводу “Атлант Аэро” у таганзорі: ВМС України показали кадри ураження

У мережі з’явились кадри нещодавнього ураження виробничих потужностей заводу "Атлант Аэро" у російському таганрозі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Військово-морські сили України.

Деталі

Наразі підтверджено знищення декількох виробничих цехів заводу "Атлант Аэро". Підприємство виготовляло ударно-розвідувальні БПЛА типу "Молнія" та складові до БПЛА "Оріон" для російських військ - йдеться в повідомленні.

Цей удар назвали результатом операції, яку днями провели Військово-Морські Сили Збройних Сил України за підтримки підрозділу Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження підприємства з виробництва БПЛА в ростовській області рф та низку об'єктів окупантів на окупованих територіях України.