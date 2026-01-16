Удар по заводу “Атлант Аэро” у таганзорі: ВМС України показали кадри ураження

$43.180.08
11:02 • 782 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 1268 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 6102 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
08:00 • 13884 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
05:32 • 19672 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 21738 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 32455 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 36481 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 74543 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 84205 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
У рязані вночі пролунала серія вибухів, ціллю атак дронів ймовірно став місцевий НПЗVideo16 січня, 04:12 • 12799 перегляди
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto16 січня, 04:55 • 16093 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto16 січня, 05:20 • 13786 перегляди
Тимошенко прибула до суду на обрання запобіжного заходу07:17 • 8456 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки07:54 • 8060 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 25008 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 57236 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 74543 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 84205 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 69317 перегляди
Денис Шмигаль
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Володимир Зеленський
Петр Павел
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Велика Британія
Чехія
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34 • 1294 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 15158 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 27468 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 48859 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 82403 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Truth Social
Дипломатка

Удар по заводу "Атлант Аэро" у таганзорі: ВМС України показали кадри ураження

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Даний удар назвали результатом операції, яку днями провели ВМС ЗСУ за підтримки підрозділу ЦСО “Альфа” СБУ.

Удар по заводу “Атлант Аэро” у таганзорі: ВМС України показали кадри ураження

У мережі з’явились кадри нещодавнього ураження виробничих потужностей заводу "Атлант Аэро" у російському таганрозі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Військово-морські сили України.

Деталі

Наразі підтверджено знищення декількох виробничих цехів заводу "Атлант Аэро". Підприємство виготовляло ударно-розвідувальні БПЛА типу "Молнія" та складові до БПЛА "Оріон" для російських військ

- йдеться в повідомленні.

Цей удар назвали результатом операції, яку днями провели Військово-Морські Сили Збройних Сил України за підтримки підрозділу Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження підприємства з виробництва БПЛА в ростовській області рф та низку об'єктів окупантів на окупованих територіях України.

Євген Устименко

Удар по заводу “Атлант Аэро” у таганзорі: ВМС України показали кадри ураження | УНН