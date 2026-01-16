Посольство Украины в Иране приостанавливает работу
Киев • УНН
Посольство Украины в Исламской Республике Иран временно приостановило свою работу. О возобновлении деятельности и дальнейших действиях будет сообщено дополнительно.
Посольство Украины в Иране приостановило работу из-за ухудшения ситуации с безопасностью, говорится в заявлении посольства 16 января, пишет УНН.
В связи с обострением ситуации с безопасностью сообщаем, что Посольство Украины в Исламской Республике Иран временно приостанавливает свою работу
О "возобновлении деятельности посольства, а также о дальнейших действиях и возможных изменениях", как отмечается, "будет сообщено дополнительно".
"Просим Вас придерживаться инструкций, опубликованных ранее и не подвергать себя опасности", - подчеркнули в посольстве.
