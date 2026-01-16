Посольство України в Ірані призупиняє роботу
Київ • УНН
Посольство України в Ісламській Республіці Іран тимчасово призупинило свою роботу. Про відновлення діяльності та подальші дії буде повідомлено додатково.
Посольство України в Ірані призупинило роботу через погіршення ситуації з безпекою, ідеться у заяві посольства 16 січня, пише УНН.
У зв’язку із загостренням безпекової ситуації повідомляємо, що Посольство України в Ісламській Республіці Іран тимчасово призупиняє свою роботу
Про "відновлення діяльності посольства, а також про подальші дії та можливі зміни", як зазначається, "буде повідомлено додатково".
"Просимо Вас дотримуватися інструкцій, опублікованих раніше та не наражати себе на небезпеку", - наголосили у посольстві.
