Почти 60 млн грн за некачественные средства защиты для ВСУ: разоблачена схема при оборонных закупках

13:20 • 2812 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
12:36 • 17317 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29 • 16580 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
11:02 • 17319 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 18270 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
08:50 • 20271 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 28584 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 32911 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 26065 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 36267 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 января
АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской Самаре
Тимошенко прибыла в суд на избрание меры пресечения
Враг снова атаковал Житомирскую область: что известно о последствиях
ТЦК не имеют права принудительно задерживать граждан - постановление суда
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 86682 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 79308 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 года
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом Каулитцем
Почти 60 млн грн за некачественные средства защиты для ВСУ: разоблачена схема при оборонных закупках

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Руководителя частной компании подозревают в поставке некачественных средств защиты для ВСУ и завладении почти 60 млн грн бюджетных средств. Закупленные баллистические очки не соответствовали техническим спецификациям, но были оплачены.

Почти 60 млн грн за некачественные средства защиты для ВСУ: разоблачена схема при оборонных закупках

Во время оборонных закупок для ВСУ правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему: руководителя частной компании подозревают в поставке некачественных средств защиты и завладении почти 60 млн грн бюджетных средств. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора и СБУ, пишет УНН.

Детали

По результатам масштабной совместной работы Офиса Генерального прокурора и сотрудников Службы безопасности Украины сообщено о подозрении руководителю коммерческого предприятия, который организовал завладение бюджетными средствами при выполнении государственных контрактов для нужд Вооруженных Сил Украины.

Его подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах в условиях военного положения, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины

- говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2024 году в условиях военного положения должностное лицо, злоупотребляя служебным положением, обеспечило участие подконтрольного предприятия в двух государственных закупках средств индивидуальной защиты для военных. В целом речь шла о поставке более 40 тысяч единиц баллистических очков и очков-масок.

Для формального соответствия квалификационным требованиям в составе тендерных предложений были поданы документы о якобы сотрудничестве с иностранными производителями.

В то же время фактически предприятие не имело возможности поставить продукцию, соответствующую техническим условиям государственных контрактов.

Правоохранители выяснили, что средства защиты закупались через посредников у третьих лиц, без подтверждения их происхождения и соответствия установленным стандартам. По результатам проведенных экспертных исследований, установлено, что баллистические очки и очки-маски не соответствуют техническим спецификациям в части защиты от баллистических и механических осколков.

Несмотря на это, некачественные средства защиты были приняты и переданы военным подразделениям, после чего государственное предприятие-заказчик осуществило оплату.

Общая сумма перечисленных средств составляет почти 60 млн гривен, что является особо крупным размером.

Для документирования преступной схемы прокуроры совместно с СБУ провели значительный объем следственных и процессуальных действий: проанализирована тендерная документация, условия государственных контрактов, логистика поставок, финансовые операции, а также результаты экспертных исследований относительно фактического качества поставленных средств защиты. Именно собранные материалы стали основанием для сообщения о подозрении.

В связи с тем, что подозреваемый находится за границей, сообщение осуществлено предусмотренным ст. 135 УПК Украины способом. Принимаются меры для объявления подозреваемого в розыск

- добавили в Генпрокуратуре.

Заработала более 300 тыс. долларов США на "уклонистах": задержана глава ВВК на Днепропетровщине

Ольга Розгон

Криминал и ЧП
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины