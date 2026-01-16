Почти 60 млн грн за некачественные средства защиты для ВСУ: разоблачена схема при оборонных закупках

Во время оборонных закупок для ВСУ правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему: руководителя частной компании подозревают в поставке некачественных средств защиты и завладении почти 60 млн грн бюджетных средств. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора и СБУ, пишет УНН.

Детали

По результатам масштабной совместной работы Офиса Генерального прокурора и сотрудников Службы безопасности Украины сообщено о подозрении руководителю коммерческого предприятия, который организовал завладение бюджетными средствами при выполнении государственных контрактов для нужд Вооруженных Сил Украины.

Его подозревают в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах в условиях военного положения, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2024 году в условиях военного положения должностное лицо, злоупотребляя служебным положением, обеспечило участие подконтрольного предприятия в двух государственных закупках средств индивидуальной защиты для военных. В целом речь шла о поставке более 40 тысяч единиц баллистических очков и очков-масок.

Для формального соответствия квалификационным требованиям в составе тендерных предложений были поданы документы о якобы сотрудничестве с иностранными производителями.

В то же время фактически предприятие не имело возможности поставить продукцию, соответствующую техническим условиям государственных контрактов.

Правоохранители выяснили, что средства защиты закупались через посредников у третьих лиц, без подтверждения их происхождения и соответствия установленным стандартам. По результатам проведенных экспертных исследований, установлено, что баллистические очки и очки-маски не соответствуют техническим спецификациям в части защиты от баллистических и механических осколков.

Несмотря на это, некачественные средства защиты были приняты и переданы военным подразделениям, после чего государственное предприятие-заказчик осуществило оплату.

Общая сумма перечисленных средств составляет почти 60 млн гривен, что является особо крупным размером.

Для документирования преступной схемы прокуроры совместно с СБУ провели значительный объем следственных и процессуальных действий: проанализирована тендерная документация, условия государственных контрактов, логистика поставок, финансовые операции, а также результаты экспертных исследований относительно фактического качества поставленных средств защиты. Именно собранные материалы стали основанием для сообщения о подозрении.

В связи с тем, что подозреваемый находится за границей, сообщение осуществлено предусмотренным ст. 135 УПК Украины способом. Принимаются меры для объявления подозреваемого в розыск - добавили в Генпрокуратуре.

