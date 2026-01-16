$43.180.08
13:20
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Публікації
Майже 60 млн грн за неякісні засоби захисту для ЗСУ: викрито схему під час оборонних закупівель

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Керівника приватної компанії підозрюють у постачанні неякісних засобів захисту для ЗСУ та заволодінні майже 60 млн грн бюджетних коштів. Закуплені балістичні окуляри не відповідали технічним специфікаціям, але були оплачені.

Майже 60 млн грн за неякісні засоби захисту для ЗСУ: викрито схему під час оборонних закупівель

Під час оборонних закупівель для ЗСУ правоохоронці викрили масштабну корупційну схему: керівника приватної компанії підозрюють у постачанні неякісних засобів захисту та заволодінні майже 60 млн грн бюджетних коштів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора та СБУ, пише УНН.

Деталі

За результатами масштабної спільної роботи Офісу Генерального прокурора та співробітників Служби безпеки України повідомлено про підозру керівнику комерційного підприємства, який організував заволодіння бюджетними коштами під час виконання державних контрактів для потреб Збройних Сил України.

Його підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

- йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що у 2024 році в умовах воєнного стану посадовець, зловживаючи службовим становищем, забезпечив участь підконтрольного підприємства у двох державних закупівлях засобів індивідуального захисту для військових. Загалом йшлося про постачання понад 40 тисяч одиниць балістичних окулярів та окулярів-масок.

Для формальної відповідності кваліфікаційним вимогам у складі тендерних пропозицій було подано документи про нібито співпрацю з іноземними виробниками.

Водночас фактично підприємство не мало можливості поставити продукцію, що відповідала технічним умовам державних контрактів.

Правоохоронці з’ясували, що засоби захисту закуповувалися через посередників у третіх осіб, без підтвердження їх походження та відповідності встановленим стандартам. За результатами проведених експертних досліджень, встановлено, що балістичні окуляри та окуляри-маски не відповідають технічним специфікаціям в частині захисту від балістичних та механічних уламків.

Попри це, неякісні засоби захисту були прийняті та передані військовим підрозділам, після чого державне підприємство-замовник здійснило оплату.

Загальна сума перерахованих коштів становить майже 60 млн гривень, що є особливо великим розміром.

Для документування злочинної схеми прокурори спільно з СБУ провели значний обсяг слідчих та процесуальних дій: проаналізовано тендерну документацію, умови державних контрактів, логістику постачання, фінансові операції, а також результати експертних досліджень щодо фактичної якості поставлених засобів захисту. Саме зібрані матеріали стали підставою для повідомлення про підозру.

У звʼязку з тим, що підозрюваний перебуває за кордоном, повідомлення здійснено у передбачений ст. 135 КПК України спосіб. Вживаються заходи для оголошення підозрюваного у розшук

- додали у Генпрокуратурі.

Заробила понад 300 тис. доларів США на "ухилянтах": затримано голову ВЛК на Дніпропетровщині16.01.26, 12:17 • 1966 переглядiв

Ольга Розгон

Кримінал та НП
Державний бюджет
Воєнний стан
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Збройні сили України