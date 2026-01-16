$43.180.08
50.320.20
ukenru
12:36 • 272 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29 • 946 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухступенчатую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
11:02 • 5646 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 8644 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
08:50 • 12462 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
08:00 • 21329 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 26284 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 24171 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 34620 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 37651 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Украину накроет азиатский антициклон, местами со снегом и штормами: прогноз погоды на 17-18 января

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Украину идет азиатский антициклон, который принесет морозы до конца января. Ожидается гололедица, на юге - снег и штормовой ветер.

Украину накроет азиатский антициклон, местами со снегом и штормами: прогноз погоды на 17-18 января

В ближайшие дни в Украину идет Азиатский или Центральноазиатский антициклон. Он еще имеет название Монгольский или Сибирский: существенных осадков не ожидается, но на юге ожидается снег и сильные порывы ветра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Детали

По прогнозам синоптика, 17-18 января в Украине без существенных осадков, лишь в Крыму ожидается снег. Кроме того, повсеместно на дорогах ожидается гололедица.

Температура воздуха без особых изменений: ночью -10-16 градусов, на севере -15-22, в течение дня -9-15 градусов, на Закарпатье и на крайнем юге -2-5 градусов. В южной части завтра порывы северо-восточного ветра могут достигать штормовых значений

- отметила синоптик.

В Киеве в субботу и воскресенье будет холодно. Ночью -15-18 градусов, днем -10-12 градусов. Существенных осадков не ожидается, однако прогнозируется гололедица.

В дальнейшем морозы в Украине продлятся. По предварительным прогнозам, до конца января

- говорится в прогнозе.

Активный циклон принес очередное ухудшение погоды со снегопадами: какова ситуация на дорогах15.01.26, 10:54

Евгений Устименко

Погода и окружающая среда
Морозы в Украине
Снег в Украине
Закарпатская область
Крым
Украина
Киев