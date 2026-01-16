Украину накроет азиатский антициклон, местами со снегом и штормами: прогноз погоды на 17-18 января
Киев • УНН
В Украину идет азиатский антициклон, который принесет морозы до конца января. Ожидается гололедица, на юге - снег и штормовой ветер.
В ближайшие дни в Украину идет Азиатский или Центральноазиатский антициклон. Он еще имеет название Монгольский или Сибирский: существенных осадков не ожидается, но на юге ожидается снег и сильные порывы ветра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Детали
По прогнозам синоптика, 17-18 января в Украине без существенных осадков, лишь в Крыму ожидается снег. Кроме того, повсеместно на дорогах ожидается гололедица.
Температура воздуха без особых изменений: ночью -10-16 градусов, на севере -15-22, в течение дня -9-15 градусов, на Закарпатье и на крайнем юге -2-5 градусов. В южной части завтра порывы северо-восточного ветра могут достигать штормовых значений
В Киеве в субботу и воскресенье будет холодно. Ночью -15-18 градусов, днем -10-12 градусов. Существенных осадков не ожидается, однако прогнозируется гололедица.
В дальнейшем морозы в Украине продлятся. По предварительным прогнозам, до конца января
