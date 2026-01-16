Україну накриє азійський антициклон, подекуди зі снігом і штормами: прогноз погоди на 17-18 січня

Найближчими днями в Україну йде Азійський або Центральноазійський антициклон. Він ще має назву Монгольський або Сибірський: істотних опадів не очікується, але на півдні очікується сніг і сильні пориви вітру. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

За прогнозами синоптика, 17-18 січня в Україні без істотних опадів, лише в Криму очікується сніг. Крім того, повсюди на дорогах очікується ожеледиця.

Температура повітря без особливих змін: вночі -10-16 градусів, на півночі -15-22, протягом дня -9-15 градусів, на Закарпатті та на крайньому півдні -2-5 градусів. У південній частині завтра пориви північно-східного вітру можуть досягати штормових значень