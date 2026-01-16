Україну накриє азійський антициклон, подекуди зі снігом і штормами: прогноз погоди на 17-18 січня

$43.180.08
50.320.20
ukenru
12:36 • 1568 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 2024 перегляди
ЄС розробляє нову двоступеневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 6522 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 9514 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 12871 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
08:00 • 21737 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 26669 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 24283 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 34707 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 37700 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У рязані вночі пролунала серія вибухів, ціллю атак дронів ймовірно став місцевий НПЗVideo16 січня, 04:12 • 15931 перегляди
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto16 січня, 04:55 • 19480 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto16 січня, 05:20 • 16966 перегляди
Тимошенко прибула до суду на обрання запобіжного заходу07:17 • 17122 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки07:54 • 11960 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 28245 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 60395 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 78279 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 87742 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 72004 перегляди
Актуальнi люди
Денис Шмигаль
Юлія Тимошенко
Дональд Трамп
Петр Павел
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Чехія
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34 • 3714 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 16593 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 28796 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 50101 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 83631 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Безпілотний літальний апарат
Дипломатка

Україну накриє азійський антициклон, подекуди зі снігом і штормами: прогноз погоди на 17-18 січня

Київ • УНН

 • 70 перегляди

В Україну йде азійський антициклон, що принесе морози до кінця січня. Очікується ожеледиця, на півдні - сніг та штормовий вітер.

Україну накриє азійський антициклон, подекуди зі снігом і штормами: прогноз погоди на 17-18 січня

Найближчими днями в Україну йде Азійський або Центральноазійський антициклон. Він ще має назву Монгольський або Сибірський: істотних опадів не очікується, але на півдні очікується сніг і сильні пориви вітру. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.

Деталі

За прогнозами синоптика, 17-18 січня в Україні без істотних опадів, лише в Криму очікується сніг. Крім того, повсюди на дорогах очікується ожеледиця.

Температура повітря без особливих змін: вночі -10-16 градусів, на півночі -15-22, протягом дня -9-15 градусів, на Закарпатті та на крайньому півдні -2-5 градусів. У південній частині завтра пориви північно-східного вітру можуть досягати штормових значень

- зазначила синоптик.

У Києві в суботу та неділю буде холодно. Вночі -15-18 градусів, вдень -10-12 градусів. Істотних опадів не очікується, однак прогнозується ожеледиця.

Надалі морози в Україні триватимуть. За попередніми прогнозами, до кінця січня

- йдеться в прогнозі.

Активний циклон приніс чергове погіршення погоди зі снігопадами: яка ситуація на дорогах15.01.26, 10:54 • 3722 перегляди

Євген Устименко

Погода та довкілля
Морози в Україні
Сніг в Україні
Закарпатська область
Крим
Україна
Київ