Україну накриє азійський антициклон, подекуди зі снігом і штормами: прогноз погоди на 17-18 січня
Київ • УНН
В Україну йде азійський антициклон, що принесе морози до кінця січня. Очікується ожеледиця, на півдні - сніг та штормовий вітер.
Найближчими днями в Україну йде Азійський або Центральноазійський антициклон. Він ще має назву Монгольський або Сибірський: істотних опадів не очікується, але на півдні очікується сніг і сильні пориви вітру. Про це повідомляє УНН з посиланням на синоптика Наталю Діденко.
Деталі
За прогнозами синоптика, 17-18 січня в Україні без істотних опадів, лише в Криму очікується сніг. Крім того, повсюди на дорогах очікується ожеледиця.
Температура повітря без особливих змін: вночі -10-16 градусів, на півночі -15-22, протягом дня -9-15 градусів, на Закарпатті та на крайньому півдні -2-5 градусів. У південній частині завтра пориви північно-східного вітру можуть досягати штормових значень
У Києві в суботу та неділю буде холодно. Вночі -15-18 градусів, вдень -10-12 градусів. Істотних опадів не очікується, однак прогнозується ожеледиця.
Надалі морози в Україні триватимуть. За попередніми прогнозами, до кінця січня
Активний циклон приніс чергове погіршення погоди зі снігопадами: яка ситуація на дорогах15.01.26, 10:54 • 3722 перегляди