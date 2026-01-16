В Донецкой области военнослужащего разоблачили в попытке продажи оружия, а также обнаружили и изъяли более 500 дронов

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:02 • 3150 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 4710 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
08:50 • 10340 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
08:00 • 17928 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 23299 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 22995 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 33584 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 37050 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 76067 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 85674 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Рязани ночью прозвучала серия взрывов, целью атак дронов, вероятно, стал местный НПЗVideo16 января, 04:12 • 14250 просмотра
За сутки плюс 1370 ликвидированных оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 16 январяPhoto16 января, 04:55 • 17640 просмотра
АТЕШ разведал "мозговой центр" наступления на Покровск в российской СамареPhoto16 января, 05:20 • 15193 просмотра
Тимошенко прибыла в суд на избрание меры пресечения07:17 • 13349 просмотра
Враг снова атаковал Житомирскую область: что известно о последствиях07:54 • 10302 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 26342 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 58507 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 76065 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 85673 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 70412 просмотра
Актуальные люди
Денис Шмыгаль
Юлия Тимошенко
Дональд Трамп
Петр Павел
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Чешская Республика
Львовская область
Реклама
УНН Lite
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода10:34 • 2306 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 15801 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 28045 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 49408 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 82951 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Беспилотный летательный аппарат
Дипломатка

В Донецкой области военнослужащего разоблачили в попытке продажи оружия, а также обнаружили и изъяли более 500 дронов

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Командира отделения в Донецкой области разоблачили в сбыте ПЗРК и двух пулеметов. У него изъяли 549 дронов, взрывчатку и 74 тыс. долларов.

В Донецкой области военнослужащего разоблачили в попытке продажи оружия, а также обнаружили и изъяли более 500 дронов

Командир отделения взвода одной из воинских частей, дислоцированных в Донецкой области, был разоблачен в незаконном сбыте вооружения, в частности переносного зенитно-ракетного комплекса и двух пулеметов. Кроме того, у него обнаружили и изъяли почти 550 дронов, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

По данным следствия, военнослужащий решил заработать на продаже оружия и боеприпасов. В ноябре 2025 года он через мессенджер нашел "клиента" и обменял незаконно приобретенный ПЗРК на беспилотный летательный аппарат с целью его дальнейшей перепродажи.

После этого, в январе текущего года, фигурант пытался продать еще два пулемета за 175 тыс. гривен, однако сотрудники ГБР задержали его при попытке сбыта.

В ходе следственных действий сотрудники Бюро изъяли незаконно реализованное вооружение. Сейчас проводятся мероприятия по передаче ПЗРК и двух пулеметов в Вооруженные Силы Украины.

Гранатометы, автоматы, взрывчатка: силовики ликвидировали сеть сбыта "трофейного" оружия в Украине09.12.25, 14:50 • 3837 просмотров

Кроме того, по месту жительства фигуранта сотрудники ГБР обнаружили и изъяли 549 дронов, 277 аккумуляторов к ним и другое специальное оборудование, более 80 кг взрывчатого вещества, почти 2,5 тыс. электродетонаторов, а также мобильный телефон, ноутбук и 74 тыс. долларов США.

Военнослужащему сообщено о подозрении в ношении, приобретении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения — по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают происхождение изъятых дронов, вооружения и боеприпасов, в частности на предмет возможного хищения из воинской части или списания как якобы утраченного во время боевых действий военного имущества.

В Украине ликвидировали масштабный канал нелегального сбыта оружия29.12.25, 10:44 • 8758 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Техника
Обыск
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Вооруженные силы Украины
Беспилотный летательный аппарат