В Донецкой области военнослужащего разоблачили в попытке продажи оружия, а также обнаружили и изъяли более 500 дронов

Командир отделения взвода одной из воинских частей, дислоцированных в Донецкой области, был разоблачен в незаконном сбыте вооружения, в частности переносного зенитно-ракетного комплекса и двух пулеметов. Кроме того, у него обнаружили и изъяли почти 550 дронов, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

По данным следствия, военнослужащий решил заработать на продаже оружия и боеприпасов. В ноябре 2025 года он через мессенджер нашел "клиента" и обменял незаконно приобретенный ПЗРК на беспилотный летательный аппарат с целью его дальнейшей перепродажи.

После этого, в январе текущего года, фигурант пытался продать еще два пулемета за 175 тыс. гривен, однако сотрудники ГБР задержали его при попытке сбыта.

В ходе следственных действий сотрудники Бюро изъяли незаконно реализованное вооружение. Сейчас проводятся мероприятия по передаче ПЗРК и двух пулеметов в Вооруженные Силы Украины.

Кроме того, по месту жительства фигуранта сотрудники ГБР обнаружили и изъяли 549 дронов, 277 аккумуляторов к ним и другое специальное оборудование, более 80 кг взрывчатого вещества, почти 2,5 тыс. электродетонаторов, а также мобильный телефон, ноутбук и 74 тыс. долларов США.

Военнослужащему сообщено о подозрении в ношении, приобретении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения — по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают происхождение изъятых дронов, вооружения и боеприпасов, в частности на предмет возможного хищения из воинской части или списания как якобы утраченного во время боевых действий военного имущества.

