На Донеччині військового викрили на спробі продажу зброї, а також виявили та вилучили понад 500 дронів

Командира відділення взводу однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині, викрили на незаконному збуті озброєння, зокрема переносного зенітно-ракетного комплексу та двох кулеметів. Окрім того, у нього виявили та вилучили майже 550 дронів, передає УНН із посиланням на ДБР.

Деталі

За даними слідства, військовослужбовець вирішив заробити на продажі зброї та боєприпасів. У листопаді 2025 року він через месенджер знайшов "клієнта" та обміняв незаконно придбаний ПЗРК на безпілотний літальний апарат із метою його подальшого перепродажу.

Після цього, у січні поточного року, фігурант намагався продати ще два кулемети за 175 тис. гривень, однак працівники ДБР затримали його під час спроби збуту.

Під час слідчих дій працівники Бюро вилучили незаконно реалізоване озброєння. Наразі проводяться заходи для передачі ПЗРК та двох кулеметів до Збройних Сил України.

Крім того, за місцем проживання фігуранта працівники ДБР виявили та вилучили 549 дронів, 277 акумуляторів до них та інше спеціальне обладнання, понад 80 кг вибухової речовини, майже 2,5 тис. електродетонаторів, а також мобільний телефон, ноутбук і 74 тис. доларів США.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у носінні, придбанні та збуті вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу — за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють походження вилучених дронів, озброєння та боєприпасів, зокрема на предмет можливого викрадення з військової частини або списання як нібито втраченого під час бойових дій військового майна.

