11:02 • 2162 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 2966 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 8632 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
08:00 • 16214 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 21750 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 22473 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 33112 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 36818 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 75385 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 85023 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 75387 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 85025 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 69892 перегляди
На Донеччині військового викрили на спробі продажу зброї, а також виявили та вилучили понад 500 дронів

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Командира відділення на Донеччині викрили на збуті ПЗРК та двох кулеметів. У нього вилучили 549 дронів, вибухівку та 74 тис. доларів.

На Донеччині військового викрили на спробі продажу зброї, а також виявили та вилучили понад 500 дронів

Командира відділення взводу однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині, викрили на незаконному збуті озброєння, зокрема переносного зенітно-ракетного комплексу та двох кулеметів. Окрім того, у нього виявили та вилучили майже 550 дронів, передає УНН із посиланням на ДБР.

Деталі

За даними слідства, військовослужбовець вирішив заробити на продажі зброї та боєприпасів. У листопаді 2025 року він через месенджер знайшов "клієнта" та обміняв незаконно придбаний ПЗРК на безпілотний літальний апарат із метою його подальшого перепродажу.

Після цього, у січні поточного року, фігурант намагався продати ще два кулемети за 175 тис. гривень, однак працівники ДБР затримали його під час спроби збуту.

Під час слідчих дій працівники Бюро вилучили незаконно реалізоване озброєння. Наразі проводяться заходи для передачі ПЗРК та двох кулеметів до Збройних Сил України.

Гранатомети, автомати, вибухівка: силовики ліквідували мережу збуту "трофейної" зброї в Україні09.12.25, 14:50

Крім того, за місцем проживання фігуранта працівники ДБР виявили та вилучили 549 дронів, 277 акумуляторів до них та інше спеціальне обладнання, понад 80 кг вибухової речовини, майже 2,5 тис. електродетонаторів, а також мобільний телефон, ноутбук і 74 тис. доларів США.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у носінні, придбанні та збуті вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу — за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють походження вилучених дронів, озброєння та боєприпасів, зокрема на предмет можливого викрадення з військової частини або списання як нібито втраченого під час бойових дій військового майна.

В Україні ліквідували масштабний канал нелегального збуту зброї 29.12.25, 10:44

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал та НП
