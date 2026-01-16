Вчера Украина имела дефицит электроэнергии почти в 40% - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дефицит электроэнергии в Украине по состоянию на четверг, 15 января, составлял 7 ГВт или почти 40%, передает УНН.

Восстановление идет после каждого удара. У нас большое количество бригад, но они все сами не могут. Это комплексная защита и работа. Ежедневно работает ПВО, мобильные огневые группы, системы перехватчиков, много всего (...) В ежедневном режиме идет восстановление не только станций, но и возможности увеличивать импорт, которые также разрушаются в ежедневных атаках россиян. Вчера потребление было большим, где-то 18 ГВт, а у нас были возможности 11 с чем-то. Каждый день что-то восстанавливается. Конкретно, где восстанавливается, не буду говорить. Только кто-то что-то говорит, вылезает в соцсетях, телеграммах - туда бьют снова и снова