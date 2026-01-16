Вчора Україна мала дефіцит електроенергії в майже 40% - Зеленський

$43.180.08
50.320.20
ukenru
12:36 • 11716 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 11576 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 12703 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 14073 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 16819 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
08:00 • 24987 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 29678 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 25047 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 35381 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 38159 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У рязані вночі пролунала серія вибухів, ціллю атак дронів ймовірно став місцевий НПЗVideo16 січня, 04:12 • 19960 перегляди
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto16 січня, 04:55 • 23978 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto16 січня, 05:20 • 21474 перегляди
Тимошенко прибула до суду на обрання запобіжного заходу07:17 • 23066 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки07:54 • 16348 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 32427 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 64486 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 82487 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 91782 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 75659 перегляди
Актуальнi люди
Денис Шмигаль
Юлія Свириденко
Юлія Тимошенко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Чехія
Реклама
УНН Lite
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34 • 6658 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 18109 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 30196 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 51402 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 84931 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат

Вчора Україна мала дефіцит електроенергії в майже 40% - Зеленський

Київ • УНН

 • 374 перегляди

Президент Володимир Зеленський повідомив, що дефіцит електроенергії в Україні становить 7 ГВт або майже 40%. Він наголосив на щоденному відновленні енергосистеми та збільшенні імпорту.

Вчора Україна мала дефіцит електроенергії в майже 40% - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дефіцит електроенергії в Україні станом на четвер, 15 січня, становив 7 ГВт або ж майже 40%, передає УНН

Відновлення йде після кожного удару. У нас велика кількість бригад, але вони все самі не можуть. Це комплексний захист та робота. Щоденно працює ППО, мобільні вогневі групи, системи перехоплювачів, багато всього (...) У щоденному режимі йде відновлення не лише станцій, а й можливості збільшувати імпорт, які також руйнуються в щоденних атаках росіян. Вчора споживання було великим, десь 18 ГВт, а у нас були можливості 11 з чимось. Кожного дня щось відновлюється. Конкретно, де відновлюється, не говоритиму. Тільки хтось щось каже, вилазить в соцмережах, телеграмах - туди б'ють знову й знову 

- сказав Зеленський. 

Нагадаємо 

Раніше Президент Зеленський доручив збільшити імпорт електроенергії та зафіксувати надзвичайну ситуацію в енергетиці. Кабмін спростить підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Павло Башинський

Війна в УкраїніЕкономікаПолітика
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Зеленський
Україна