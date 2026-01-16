Вчора Україна мала дефіцит електроенергії в майже 40% - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дефіцит електроенергії в Україні станом на четвер, 15 січня, становив 7 ГВт або ж майже 40%, передає УНН.

Відновлення йде після кожного удару. У нас велика кількість бригад, але вони все самі не можуть. Це комплексний захист та робота. Щоденно працює ППО, мобільні вогневі групи, системи перехоплювачів, багато всього (...) У щоденному режимі йде відновлення не лише станцій, а й можливості збільшувати імпорт, які також руйнуються в щоденних атаках росіян. Вчора споживання було великим, десь 18 ГВт, а у нас були можливості 11 з чимось. Кожного дня щось відновлюється. Конкретно, де відновлюється, не говоритиму. Тільки хтось щось каже, вилазить в соцмережах, телеграмах - туди б'ють знову й знову - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Раніше Президент Зеленський доручив збільшити імпорт електроенергії та зафіксувати надзвичайну ситуацію в енергетиці. Кабмін спростить підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.