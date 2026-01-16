На линию 112 поступило более 4000 обращений из всех областей об отсутствии тепла и света - Свириденко

Операторы линии 112 уже приняли более 4000 заявлений и сообщений об отсутствии тепла и электроэнергии из всех областей. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Напомним

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что линия 112 принимает сообщения об отсутствии тепла, воды и света. Операторы передают данные в штаб и комиссии ТЭБ и ЧС, а также предоставляют информацию о ближайших пунктах несокрушимости.