13:20 • 1924 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
12:36 • 16335 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29 • 15668 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
11:02 • 16505 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 17604 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
08:50 • 19860 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
08:00 • 28090 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 32426 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 25857 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 36073 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 35983 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 67983 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 86014 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 95220 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 78752 просмотра
На линию 112 поступило более 4000 обращений из всех областей об отсутствии тепла и света - Свириденко

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

Операторы линии 112 зафиксировали более 4000 обращений из всех областей по поводу проблем с теплом и электроэнергией. Эти сообщения уже обрабатываются соответствующими службами.

На линию 112 поступило более 4000 обращений из всех областей об отсутствии тепла и света - Свириденко

Операторы линии 112 уже приняли более 4000 заявлений и сообщений об отсутствии тепла и электроэнергии из всех областей. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.

Продолжает действовать линия 112. Операторы уже приняли более 4000 заявлений и сообщений об отсутствии тепла и электроэнергии из всех областей. Их уже обрабатывают соответствующие службы 

- сообщила Свириденко.

Напомним

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что линия 112 принимает сообщения об отсутствии тепла, воды и света. Операторы передают данные в штаб и комиссии ТЭБ и ЧС, а также предоставляют информацию о ближайших пунктах несокрушимости.

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
