Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 424 перегляди
ЄС розробляє нову двоступеневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 5206 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 8090 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 12137 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпортується, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
08:00 • 20878 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в "розшуку" ТЦК: відповідь адвоката
16 січня, 05:32 • 25900 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 24012 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 34501 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 37602 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
На лінію 112 надійшло понад 4000 звернень з усіх областей щодо відсутності тепла та світла - Свириденко

Київ

 • 24 перегляди

Оператори лінії 112 зафіксували понад 4000 звернень з усіх областей щодо проблем з теплом та електроенергією. Ці повідомлення вже опрацьовуються відповідними службами.

На лінію 112 надійшло понад 4000 звернень з усіх областей щодо відсутності тепла та світла - Свириденко

Оператори лінії 112 вже прийняли понад 4000 заяв та повідомлень про відсутність тепла та електроенергії з усіх областей. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Продовжує діяти лінія 112. Оператори вже прийняли більше 4000 заяв та повідомлень про відсутність тепла та електроенергії з усіх областей. Їх вже опрацьовують відповідні служби 

- повідомила Свириденко.

Нагадаємо

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що лінія 112 приймає повідомлення про відсутність тепла, води та світла. Оператори передають дані до штабу та комісії ТЕБ та НС, а також надають інформацію про найближчі пункти незламності.

Антоніна Туманова

