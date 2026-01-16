На лінію 112 надійшло понад 4000 звернень з усіх областей щодо відсутності тепла та світла - Свириденко

Оператори лінії 112 вже прийняли понад 4000 заяв та повідомлень про відсутність тепла та електроенергії з усіх областей. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що лінія 112 приймає повідомлення про відсутність тепла, води та світла. Оператори передають дані до штабу та комісії ТЕБ та НС, а також надають інформацію про найближчі пункти незламності.