На лінію 112 надійшло понад 4000 звернень з усіх областей щодо відсутності тепла та світла - Свириденко
Київ • УНН
Оператори лінії 112 зафіксували понад 4000 звернень з усіх областей щодо проблем з теплом та електроенергією. Ці повідомлення вже опрацьовуються відповідними службами.
Оператори лінії 112 вже прийняли понад 4000 заяв та повідомлень про відсутність тепла та електроенергії з усіх областей. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, передає УНН.
Продовжує діяти лінія 112. Оператори вже прийняли більше 4000 заяв та повідомлень про відсутність тепла та електроенергії з усіх областей. Їх вже опрацьовують відповідні служби
Нагадаємо
Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що лінія 112 приймає повідомлення про відсутність тепла, води та світла. Оператори передають дані до штабу та комісії ТЕБ та НС, а також надають інформацію про найближчі пункти незламності.