13:20 • 2870 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
12:36 • 17379 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29 • 16636 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
11:02 • 17367 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 18306 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
08:50 • 20305 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 28622 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32 • 32941 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 26075 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 36275 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Две женщины погибли в Никополе в результате российского обстрела

Киев • УНН

 • 90 просмотра

В Никополе Днепропетровской области российский обстрел привел к гибели двух женщин. Еще шесть человек, трое мужчин и трое женщин, получили ранения.

Две женщины погибли в Никополе в результате российского обстрела

В Никополе Днепропетровской области в результате российского обстрела погибли две женщины, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

По данным правоохранителей, еще шесть человек – трое мужчин и трое женщин – получили ранения.

Спасатели оказали домедицинскую помощь двум местным жительницам, после чего эвакуировали их с места происшествия и передали медикам.

Днепропетровщина пострадала от атаки рф 13 января: есть раненые и повреждения инфраструктуры13.01.26, 10:04 • 5258 просмотров

Антонина Туманова

Днепропетровская область
Министерство внутренних дел Украины