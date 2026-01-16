Две женщины погибли в Никополе в результате российского обстрела

В Никополе Днепропетровской области в результате российского обстрела погибли две женщины, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

По данным правоохранителей, еще шесть человек – трое мужчин и трое женщин – получили ранения.

Спасатели оказали домедицинскую помощь двум местным жительницам, после чего эвакуировали их с места происшествия и передали медикам.

