Две женщины погибли в Никополе в результате российского обстрела
Киев • УНН
В Никополе Днепропетровской области российский обстрел привел к гибели двух женщин. Еще шесть человек, трое мужчин и трое женщин, получили ранения.
В Никополе Днепропетровской области в результате российского обстрела погибли две женщины, передает УНН со ссылкой на МВД.
Детали
По данным правоохранителей, еще шесть человек – трое мужчин и трое женщин – получили ранения.
Спасатели оказали домедицинскую помощь двум местным жительницам, после чего эвакуировали их с места происшествия и передали медикам.
