Дві жінки загинули в Нікополі внаслідок російського обстрілу
Київ • УНН
У Нікополі на Дніпропетровщині російський обстріл призвів до загибелі двох жінок. Ще шість осіб, троє чоловіків та троє жінок, отримали поранення.
У Нікополі, що на Дніпропетровщині, внаслідок російського обстрілу загинули дві жінки, передає УНН із посиланням на МВС.
Деталі
За даними правоохоронців, ще шестеро людей – троє чоловіків та троє жінок – отримали поранення.
Рятувальники надали домедичну допомогу двом місцевим мешканкам, після чого евакуювали їх із місця події та передали медикам.
