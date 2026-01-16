Дві жінки загинули в Нікополі внаслідок російського обстрілу

$43.180.08
50.320.20
ukenru
13:20 • 2852 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 17354 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 16617 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 17348 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 18291 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 20293 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 28610 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 32930 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 26072 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 36271 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto16 січня, 04:55 • 28325 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto16 січня, 05:20 • 25804 перегляди
Тимошенко прибула до суду на обрання запобіжного заходу16 січня, 07:17 • 28823 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки16 січня, 07:54 • 20511 перегляди
ТЦК не мають права примусово затримувати громадян - постанова суду09:54 • 15434 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 36675 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 68678 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 86705 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 95905 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 79324 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Юлія Свириденко
Петр Павел
Юлія Тимошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Чехія
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34 • 9686 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 19676 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 31677 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 52770 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 86287 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Свіфт

Дві жінки загинули в Нікополі внаслідок російського обстрілу

Київ • УНН

 • 76 перегляди

У Нікополі на Дніпропетровщині російський обстріл призвів до загибелі двох жінок. Ще шість осіб, троє чоловіків та троє жінок, отримали поранення.

Дві жінки загинули в Нікополі внаслідок російського обстрілу

У Нікополі, що на Дніпропетровщині, внаслідок російського обстрілу загинули дві жінки, передає УНН із посиланням на МВС.

Деталі

За даними правоохоронців, ще шестеро людей – троє чоловіків та троє жінок – отримали поранення.

Рятувальники надали домедичну допомогу двом місцевим мешканкам, після чого евакуювали їх із місця події та передали медикам.

Дніпропетровщина постраждала від атаки рф 13 січня: є поранені та пошкодження інфраструктури13.01.26, 10:04 • 5258 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Міністерство внутрішніх справ України