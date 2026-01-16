Дві жінки загинули в Нікополі внаслідок російського обстрілу

У Нікополі, що на Дніпропетровщині, внаслідок російського обстрілу загинули дві жінки, передає УНН із посиланням на МВС.

Деталі

За даними правоохоронців, ще шестеро людей – троє чоловіків та троє жінок – отримали поранення.

Рятувальники надали домедичну допомогу двом місцевим мешканкам, після чого евакуювали їх із місця події та передали медикам.

