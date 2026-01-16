$43.180.08
13:20
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
12:36
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
12:29
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
11:02
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
08:50
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
08:00
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Спикер путина песков: "кремль положительно оценивает заявления Франции, Италии и Германии о диалоге с москвой"

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Руководство рф положительно восприняло заявления лидеров Франции, Италии и Германии о возобновлении диалога с москвой. Спикер путина Дмитрий Песков назвал это "позитивной эволюцией" позиций европейцев.

Спикер путина песков: "кремль положительно оценивает заявления Франции, Италии и Германии о диалоге с москвой"

Руководство страны-агрессора положительно восприняло заявления лидеров Франции, Италии и Германии о необходимости возобновления диалога с москвой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".

Детали

Как отметил пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков, "если это действительно серьезно отражает стратегическое видение европейцев, то это позитивная эволюция их позиций".

Также песков заявил, что позиция Лондона "по-прежнему носит деструктивный характер".

кремль проинформирует, если начнутся контакты российской стороны с европейцами

 - уточнил пресс-секретарь российского диктатора.

Напомним

По данным опроса КМИС, подавляющее большинство граждан Украины не верит в возможность устойчивого мира с россией при текущих переговорах. Они считают, что россия не заинтересована в прекращении войны против Украины.

Великобритания расходится во мнениях с Францией и Италией по поводу переговоров с путиным - Politico16.01.26, 09:26 • 4278 просмотров

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Франция
Италия
Германия
Украина
Лондон