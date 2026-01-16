Спикер путина песков: "кремль положительно оценивает заявления Франции, Италии и Германии о диалоге с москвой"
Киев • УНН
Руководство рф положительно восприняло заявления лидеров Франции, Италии и Германии о возобновлении диалога с москвой. Спикер путина Дмитрий Песков назвал это "позитивной эволюцией" позиций европейцев.
Руководство страны-агрессора положительно восприняло заявления лидеров Франции, Италии и Германии о необходимости возобновления диалога с москвой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Детали
Как отметил пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков, "если это действительно серьезно отражает стратегическое видение европейцев, то это позитивная эволюция их позиций".
Также песков заявил, что позиция Лондона "по-прежнему носит деструктивный характер".
кремль проинформирует, если начнутся контакты российской стороны с европейцами
Напомним
По данным опроса КМИС, подавляющее большинство граждан Украины не верит в возможность устойчивого мира с россией при текущих переговорах. Они считают, что россия не заинтересована в прекращении войны против Украины.
