Речник путіна пєсков: "кремль позитивно оцінює заяви Франції, Італії та Німеччини про діалог з москвою"
Київ • УНН
Керівництво рф позитивно сприйняло заяви лідерів Франції, Італії та Німеччини про відновлення діалогу з москвою. Речник путіна Дмитро Пєсков назвав це "позитивною еволюцією" позицій європейців.
Керівництво країни-агресора позитивно сприйняли заяви лідерів Франції, Італії та Німеччини про необхідність відновлення діалогу з москвою. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".
Деталі
Як зазначив речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков, "якщо це дійсно серйозно відображає стратегічне бачення європейців, то це позитивна еволюція їхніх позицій".
Також пєсков заявив, що позиція Лондона "як і раніше носить деструктивний характер".
кремль проінформує, якщо почнуться контакти російської сторони з європейцями
Нагадаємо
За даними опитування КМІС, переважна більшість громадян України не вірить у можливість сталого миру з росією за поточних перемовин. Вони вважають, що росія не зацікавлена у припиненні війни проти України.
Велика Британія розходиться у думках з Францією та Італією щодо переговорів з путіним - Politico16.01.26, 09:26 • 4310 переглядiв