Речник путіна пєсков: "кремль позитивно оцінює заяви Франції, Італії та Німеччини про діалог з москвою"

13:20 • 1724 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 16127 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 15457 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 16314 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 17453 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 19785 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
08:00 • 27992 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 32357 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 25824 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 36052 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Популярнi новини
У рязані вночі пролунала серія вибухів, ціллю атак дронів ймовірно став місцевий НПЗVideo16 січня, 04:12 • 22951 перегляди
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto16 січня, 04:55 • 27208 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto16 січня, 05:20 • 24709 перегляди
Тимошенко прибула до суду на обрання запобіжного заходу16 січня, 07:17 • 27617 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки16 січня, 07:54 • 19438 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 35836 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 67836 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 85862 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 95066 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 78620 перегляди
УНН Lite
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34 • 9046 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 19343 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 31357 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 52479 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 85987 перегляди
Речник путіна пєсков: "кремль позитивно оцінює заяви Франції, Італії та Німеччини про діалог з москвою"

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Керівництво рф позитивно сприйняло заяви лідерів Франції, Італії та Німеччини про відновлення діалогу з москвою. Речник путіна Дмитро Пєсков назвав це "позитивною еволюцією" позицій європейців.

Речник путіна пєсков: "кремль позитивно оцінює заяви Франції, Італії та Німеччини про діалог з москвою"

Керівництво країни-агресора позитивно сприйняли заяви лідерів Франції, Італії та Німеччини про необхідність відновлення діалогу з москвою. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

Як зазначив речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков, "якщо це дійсно серйозно відображає стратегічне бачення європейців, то це позитивна еволюція їхніх позицій".

Також пєсков заявив, що позиція Лондона "як і раніше носить деструктивний характер".

кремль проінформує, якщо почнуться контакти російської сторони з європейцями

 - уточнив речник російського диктатора.

Нагадаємо

За даними опитування КМІС, переважна більшість громадян України не вірить у можливість сталого миру з росією за поточних перемовин. Вони вважають, що росія не зацікавлена у припиненні війни проти України.

Велика Британія розходиться у думках з Францією та Італією щодо переговорів з путіним - Politico16.01.26, 09:26 • 4310 переглядiв

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Франція
Італія
Німеччина
Україна
Лондон