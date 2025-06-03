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Подозреваемый в коррупции нардеп Кузьминых увидел в геопозиции на телефоне журналиста заговор

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Нардеп Кузьминых обвинил УНН в якобы сотрудничестве с аптекой из-за названия файла диктофонной записи. Журналисты в ответ провели своеобразный ликбез стандартных функций геопозиции iPhone.

Подозреваемый в коррупции нардеп Кузьминых увидел в геопозиции на телефоне журналиста заговор

Сегодня народный депутат Сергей Кузьминых, которого НАБУ обвиняет во взятке в полмиллиона гривен, опубликовал сообщение о нашей редакции, обвинив нас в сотрудничестве с частной фармацевтической структурой.

Суть претензии вызвала у нас сначала удивление, а потом улыбку, когда мы поняли на каком доказательстве базируются упреки нардепа. Факт остается фактом – даже если кое-кому хочется видеть в нем всемирный заговор. На своей странице в Фейсбук нардеп обнародовал видео с журналисткой УНН, на котором нардеп увидел надпись "Аптека Доброго дня" и решил, что это что-то да и значит.

Специально для уважаемого народного депутата Сергея Кузьминых берем на себя смелость провести небольшой технический ликбез. Так сказать, курс "Айфон для начинающих", потому что в "стране в смартфоне" стоит хотя бы поверхностно понимать, как работает тот самый смартфон.

Видео, которое уважаемый господин Кузьминых разместил на своей странице, сделано в помещении суда (именно того, в котором слушается его дело о взятке и злоупотреблениях на медицинских закупках). Рядом с этим помещением расположена Аптека Доброго дня, по которой телефон и определил геопозицию.

Чтобы окончательно в этом убедиться, следует открыть официальное руководство пользователя iPhone. Там черным по белому написано: запись, сделанная через программу "Диктофон", автоматически получает название "Новая запись" или… название геопозиции. И только после остановки записи это название можно изменить. Это не коварство, не всемирный заговор против нардепа Кузьминых, а стандартная функция.

Грустно, что приходится объяснять такие элементарные вещи. А еще печальнее, что сам нардеп видит в названии файла "Аптека Доброго дня" какие-то намеки. Элементарное совпадение. Но почему это совпадение так взбудоражило нардепа? Достоверно мы не можем ответить на этот вопрос. Можем лишь предположить, что господин Кузьминых за что-то чувствует вину или знает что-то, чего не знаем мы и видит знаки там, где их на самом деле нет. Интересно, какой была бы реакция нардепа, если бы на телефоне вместо названия аптечной сети он увидел бы, например, название кого-то из крупных фармпроизводителей? Возможно, тогда наша журналистка сразу приобрела более лояльное отношение к себе? Возможно, нардеп даже пригласил бы ее на кофе, вместо поучений в том, как ей выполнять свою работу?

Мы провели небольшой эксперимент, в котором специально для господина нардепа демонстрируем – как телефон маркирует диктофонные записи. Хорошего просмотра. И берегите нервы – техника невиновна. А мы и дальше планируем делать то, что и делали – будем разоблачать несправедливость, которую старательно прикрывают государственными интересами.

Попутно мы также обращаемся к председателю ВР Руслану Стефанчуку и министру цифровой трансформации Михаилу Федорову с тем, чтобы повысить техническую осведомленность нардепов.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
Михаил Федоров
Национальное антикоррупционное бюро Украины
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