Спорт, закаленный войной: молодые лыжники в Чернигове тренируются на разбомбленной базе

Фото: AP

Несмотря на разрушенные здания и постоянные воздушные тревоги, Государственная спортивная лыжная база олимпийского резерва в Чернигове продолжает функционировать. На объекте, воспитавшем первого олимпийского медалиста независимой Украины, сегодня тренируются около 350 детей и подростков, демонстрируя невероятную стойкость. Об этом говорится в материале Associated Press, пишет УНН.

Детали

Жизнь на базе адаптировалась к реалиям войны: лыжники отрабатывают технику на трассах среди изуродованного обстрелами леса, а во время сирен слаженно переходят в подземное бомбоубежище. Спортивная инфраструктура, расположенная на окраине города, серьезно пострадала еще в 2022 году во время наступления на Киев, однако остается центром подготовки будущих чемпионов.

Мы так хорошо адаптировались – даже дети – что иногда даже не реагируем. Хотя это противоречит правилам безопасности, дети закалены войной. Адаптация к этому изменила их психологически – рассказал 67-летний тренер Николай Ворчак в комментарии для Associated Press.

Быт в спартанских условиях

Из-за масштабных разрушений общежитий и административных зданий, раздевалки и кабинеты тренеров сейчас размещены во временных сооружениях. Летом и осенью спортсмены используют асфальтированные дорожки, испещренные следами от взрывов, для катания на роликовых лыжах, а зимой возвращаются на заснеженные лесные маршруты.

Хотя элитные атлеты часто тренируются за границей из-за отключений света и закрытия объектов, черниговская база остается критически важной для массового детского спорта. Многие территории вокруг комплекса до сих пор остаются недоступными из-за неразорвавшихся боеприпасов, что заставляет спортсменов держаться только огражденных и проверенных участков.

