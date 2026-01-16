Украинский саночник Мандзий завоевал золото Кубка наций в Оберхофе
Киев • УНН
Андрей Мандзий выиграл золото Кубка наций по санному спорту в Оберхофе. Это его вторая подряд золотая награда в сезоне.
Украинский саночник Андрей Мандзий завоевал золото Кубка наций по санному спорту в немецком Оберхофе, пишет УНН со ссылкой на НОК Украины.
Подробности
Для спортсмена это вторая золотая награда подряд в текущем сезоне - после золота в Винтерберге, также ранее он завоевал "бронзу".
С результатом 43.241 секунды Андрей Мандзий поднялся на вершину пьедестала почета в мужских одноместных санях. Серебро завоевал поляк Матеуш Сохович (43.345), бронза у шведа Сванте Кохала (43.477), рассказали в Минмолодежьспорта.
Отметили и выступление Антона Дукача, который остановился в шаге от подиума. Антон занял четвертое место, проиграв бронзовому призеру всего 0,002 секунды.
Дополнение
У саночников официально завершился квалификационный период на Олимпийские игры-2026. По данным НОК Украины, по его итогам Украина завоевала рекордное количество лицензий в этом виде спорта - 10. XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане-Кортине (Италия).
Соревновательная неделя продолжится в Оберхофе Кубком мира.