Украинский саночник Мандзий завоевал золото Кубка наций в Оберхофе

Федерация санного спорта Украины / Ukrainian Luge Federation

Украинский саночник Андрей Мандзий завоевал золото Кубка наций по санному спорту в немецком Оберхофе, пишет УНН со ссылкой на НОК Украины.

Украинский саночник Андрей Мандзий стал победителем очередного этапа Кубка наций, проходившего в немецком Оберхофе - сообщили в НОК Украины.

Подробности

Для спортсмена это вторая золотая награда подряд в текущем сезоне - после золота в Винтерберге, также ранее он завоевал "бронзу".

С результатом 43.241 секунды Андрей Мандзий поднялся на вершину пьедестала почета в мужских одноместных санях. Серебро завоевал поляк Матеуш Сохович (43.345), бронза у шведа Сванте Кохала (43.477), рассказали в Минмолодежьспорта.

Отметили и выступление Антона Дукача, который остановился в шаге от подиума. Антон занял четвертое место, проиграв бронзовому призеру всего 0,002 секунды.

Дополнение

У саночников официально завершился квалификационный период на Олимпийские игры-2026. По данным НОК Украины, по его итогам Украина завоевала рекордное количество лицензий в этом виде спорта - 10. XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане-Кортине (Италия).

Соревновательная неделя продолжится в Оберхофе Кубком мира.