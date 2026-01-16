$43.180.08
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 24454 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 23397 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 23092 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 22882 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 22572 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 30978 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 35011 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 26855 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 37005 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Український санкар Мандзій здобув золото Кубка націй в Обергофі

Київ • УНН

 • 1128 перегляди

Андрій Мандзій виграв золото Кубка націй з санного спорту в Обергофі. Це його друга поспіль золота нагорода в сезоні.

Український санкар Мандзій здобув золото Кубка націй в Обергофі
Федерація санного спорту України / Ukrainian Luge Federation

Український санкар Андрій Мандзій здобув золото Кубка націй з санного спорту у німецькому Обергофі, пише УНН з посиланням на НОК України.

Український санкар Андрій Мандзій став переможцем чергового етапу Кубка націй, що проходив у німецькому Обергофі

- повідомили в НОК України.

Деталі

Для спортсмена це друга золота нагорода поспіль у поточному сезоні - після золота у Вінтерберзі., також раніше він здобув "бронзу".

З результатом 43.241 секунди Андрій Мандзій піднявся на вершину п’єдесталу пошани у чоловічих одномісних санях. Срібло здобув поляк Матеуш Сохович (43.345), бронза у шведа Сванте Кохала (43.477), розповіли у Мінмолодьспорту.

Відзначили й виступ Антона Дукача, який зупинився за крок від подіуму. Антон посів четверте місце, програвши бронзовому призеру лише 0,002 секунди.

Доповнення

У санкарів офіційно завершився кваліфікаційний період на Олімпійські ігри-2026. За даними НОК України, за його підсумками Україна здобула рекордну кількість ліцензій у цьому виді спорту - 10. XXV зимові Олімпійські ігри пройдуть з 6 по 22 лютого в Мілані-Кортіні (Італія).

Змагальний тиждень продовжиться в Обергофі Кубком світу.

Юлія Шрамко

Спорт
Золото
Мілан
Італія
Німеччина