Український санкар Мандзій здобув золото Кубка націй в Обергофі

Український санкар Андрій Мандзій став переможцем чергового етапу Кубка націй, що проходив у німецькому Обергофі - повідомили в НОК України.

Деталі

Для спортсмена це друга золота нагорода поспіль у поточному сезоні - після золота у Вінтерберзі., також раніше він здобув "бронзу".

З результатом 43.241 секунди Андрій Мандзій піднявся на вершину п’єдесталу пошани у чоловічих одномісних санях. Срібло здобув поляк Матеуш Сохович (43.345), бронза у шведа Сванте Кохала (43.477), розповіли у Мінмолодьспорту.

Відзначили й виступ Антона Дукача, який зупинився за крок від подіуму. Антон посів четверте місце, програвши бронзовому призеру лише 0,002 секунди.

Доповнення

У санкарів офіційно завершився кваліфікаційний період на Олімпійські ігри-2026. За даними НОК України, за його підсумками Україна здобула рекордну кількість ліцензій у цьому виді спорту - 10. XXV зимові Олімпійські ігри пройдуть з 6 по 22 лютого в Мілані-Кортіні (Італія).

Змагальний тиждень продовжиться в Обергофі Кубком світу.