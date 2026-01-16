Украинские саночники завоевали "серебро" и "бронзу" в мужских двойках на Кубке наций

$43.180.08
50.320.20
ukenru
18:27 • 952 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
18:20 • 1870 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
17:23 • 7312 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
13:20 • 13148 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 30374 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 28642 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 26354 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25086 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 23996 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 33515 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Из-за новых атак рф обесточены две области, Киев и две области с ограничениями, в ряде регионов аварийные отключения - Минэнерго16 января, 09:52 • 7452 просмотра
ТЦК не имеют права принудительно задерживать граждан - постановление суда16 января, 09:54 • 30651 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 17293 просмотра
Украину накроет азиатский антициклон, местами со снегом и штормами: прогноз погоды на 17-18 января16 января, 12:42 • 11958 просмотра
Украина и США расходятся во мнениях по мирному соглашению - Зеленский14:04 • 10406 просмотра
публикации
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
17:23 • 7318 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16:00 • 6596 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 44703 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 76252 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 94418 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Петр Павел
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Днепр
Реклама
УНН Lite
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 17305 просмотра
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 23559 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 35252 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 56079 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 89641 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
ТикТок

Украинские саночники завоевали "серебро" и "бронзу" в мужских двойках на Кубке наций

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Украинские саночники завоевали «серебро» и «бронзу» в мужских двойках на Кубке наций в Оберхофе. Игорь Гой и Назарий Качмар стали вторыми, Даниил Марциновский и Богдан Бабура – третьими.

Украинские саночники завоевали "серебро" и "бронзу" в мужских двойках на Кубке наций

Украинские саночники ярко выступили на Кубке наций в Оберхофе, завоевав сразу две награды в мужских двойках — "серебро" и "бронзу". Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

Успешной для украинских мужских двухместных экипажей оказалась гонка в рамках этапа Кубка наций в немецком Оберхофе. Сразу две наши "двойки" поднялись на пьедестал почета

- говорится в сообщении.

Серебряными призерами стали Игорь Гой и Назарий Качмар, уступившие 0,229 секунды победителям заезда — немецкому дуэту Морицу Егеру и Валентину Штойдте. Третий результат на трассе в Оберхофе показали Даниил Марциновский и Богдан Бабура, финишировав с отставанием в 0,343 секунды от лидеров.

Напомним

Андрей Мандзий выиграл золото Кубка наций по санному спорту в Оберхофе. Это его вторая подряд золотая награда в сезоне.

Ольга Розгон

Спорт
Германия