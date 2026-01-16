Украинские саночники завоевали "серебро" и "бронзу" в мужских двойках на Кубке наций
Киев • УНН
Украинские саночники завоевали «серебро» и «бронзу» в мужских двойках на Кубке наций в Оберхофе. Игорь Гой и Назарий Качмар стали вторыми, Даниил Марциновский и Богдан Бабура – третьими.
Украинские саночники ярко выступили на Кубке наций в Оберхофе, завоевав сразу две награды в мужских двойках — "серебро" и "бронзу". Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.
Успешной для украинских мужских двухместных экипажей оказалась гонка в рамках этапа Кубка наций в немецком Оберхофе. Сразу две наши "двойки" поднялись на пьедестал почета
Серебряными призерами стали Игорь Гой и Назарий Качмар, уступившие 0,229 секунды победителям заезда — немецкому дуэту Морицу Егеру и Валентину Штойдте. Третий результат на трассе в Оберхофе показали Даниил Марциновский и Богдан Бабура, финишировав с отставанием в 0,343 секунды от лидеров.
Напомним
Андрей Мандзий выиграл золото Кубка наций по санному спорту в Оберхофе. Это его вторая подряд золотая награда в сезоне.