Украинские саночники завоевали "серебро" и "бронзу" в мужских двойках на Кубке наций

Украинские саночники ярко выступили на Кубке наций в Оберхофе, завоевав сразу две награды в мужских двойках — "серебро" и "бронзу". Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

Успешной для украинских мужских двухместных экипажей оказалась гонка в рамках этапа Кубка наций в немецком Оберхофе. Сразу две наши "двойки" поднялись на пьедестал почета - говорится в сообщении.

Серебряными призерами стали Игорь Гой и Назарий Качмар, уступившие 0,229 секунды победителям заезда — немецкому дуэту Морицу Егеру и Валентину Штойдте. Третий результат на трассе в Оберхофе показали Даниил Марциновский и Богдан Бабура, финишировав с отставанием в 0,343 секунды от лидеров.

Напомним

Андрей Мандзий выиграл золото Кубка наций по санному спорту в Оберхофе. Это его вторая подряд золотая награда в сезоне.