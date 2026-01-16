Українські санкарі здобули "срібло" та "бронзу" у чоловічих двійках на Кубку націй
Київ • УНН
Українські санкарі здобули «срібло» та «бронзу» у чоловічих двійках на Кубку націй в Обергофі. Ігор Гой та Назарій Качмар стали другими, Даниїл Марціновський та Богдан Бабура – третіми.
Українські санкарі яскраво виступили на Кубку націй у Обергофі, здобувши одразу дві нагороди у чоловічих двійках — "срібло" та "бронзу". Про це повідомляє НОК України, пише УНН.
Успішною для українських чоловічих двомісних екіпажів виявилася гонка в межах етапу Кубка націй у німецькому Обергофі. Відразу дві наші "двійки" піднялися на п'єдестал пошани
Срібними призерами стали Ігор Гой та Назарій Качмар, які поступилися 0,229 секунди переможцям заїзду — німецькому дуету Моріцу Єгеру та Валентину Штойдте. Третій результат на трасі в Обергофі показали Даниїл Марціновський та Богдан Бабура, фінішувавши з відставанням у 0,343 секунди від лідерів.
Нагадаємо
Андрій Мандзій виграв золото Кубка націй з санного спорту в Обергофі. Це його друга поспіль золота нагорода в сезоні.