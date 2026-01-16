Українські санкарі здобули "срібло" та "бронзу" у чоловічих двійках на Кубку націй

$43.180.08
18:27 • 122 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
18:20 • 554 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
17:23 • 5842 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
13:20 • 12735 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 29909 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 28312 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 26199 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25009 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 23903 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 33323 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
Через нові атаки рф знеструмлення у двох областях, Київ і дві області з обмеженнями, у низці регіонів аварійні відключення - Міненерго16 січня, 09:52 • 6890 перегляди
ТЦК не мають права примусово затримувати громадян - постанова суду16 січня, 09:54 • 29729 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 16980 перегляди
Україну накриє азійський антициклон, подекуди зі снігом і штормами: прогноз погоди на 17-18 січня 12:42 • 11509 перегляди
Україна та США мають розбіжності щодо мирної угоди - Зеленський14:04 • 10120 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
17:23 • 5842 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16:00 • 6086 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 44519 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 76083 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 94233 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Тимошенко
Петр Павел
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Італія
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 17017 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 23464 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 35154 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 55994 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 89555 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
TikTok

Українські санкарі здобули "срібло" та "бронзу" у чоловічих двійках на Кубку націй

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Українські санкарі здобули «срібло» та «бронзу» у чоловічих двійках на Кубку націй в Обергофі. Ігор Гой та Назарій Качмар стали другими, Даниїл Марціновський та Богдан Бабура – третіми.

Українські санкарі здобули "срібло" та "бронзу" у чоловічих двійках на Кубку націй

Українські санкарі яскраво виступили на Кубку націй у Обергофі, здобувши одразу дві нагороди у чоловічих двійках — "срібло" та "бронзу". Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

Успішною для українських чоловічих двомісних екіпажів виявилася гонка в межах етапу Кубка націй у німецькому Обергофі. Відразу дві наші "двійки" піднялися на п'єдестал пошани

- йдеться у повідомленні.

Срібними призерами стали Ігор Гой та Назарій Качмар, які поступилися 0,229 секунди переможцям заїзду — німецькому дуету Моріцу Єгеру та Валентину Штойдте. Третій результат на трасі в Обергофі показали Даниїл Марціновський та Богдан Бабура, фінішувавши з відставанням у 0,343 секунди від лідерів.

Нагадаємо

Андрій Мандзій виграв золото Кубка націй з санного спорту в Обергофі. Це його друга поспіль золота нагорода в сезоні.

Ольга Розгон

Спорт
Німеччина