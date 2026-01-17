$43.180.08
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 14249 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 18281 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 23716 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 20726 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 37173 перегляди
Суд призначив Тимошенку заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 32649 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28209 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 26035 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 25412 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпортується, запаси газу також є - міністр
Публікації
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Спорт гартований війною: молоді лижники у Чернігові тренуються на розбомбленій базі

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Державна спортивна лижна база в Чернігові, попри руйнування та повітряні тривоги, продовжує функціонувати. Близько 350 дітей та підлітків тренуються в умовах війни, демонструючи стійкість.

Спорт гартований війною: молоді лижники у Чернігові тренуються на розбомбленій базі
Фото: AP

Попри зруйновані будівлі та постійні повітряні тривоги, Державна спортивна лижна база олімпійського резерву в Чернігові продовжує функціонувати. На об'єкті, який виховав першого олімпійського медаліста незалежної України, сьогодні тренуються близько 350 дітей та підлітків, демонструючи неймовірну стійкість. Про це йдеться у матеріалі Associated Press, пише УНН.

Деталі

Життя на базі адаптувалося до реалій війни: лижники відпрацьовують техніку на трасах серед понівеченого обстрілами лісу, а під час сирен злагоджено переходять до підземного бомбосховища. Спортивна інфраструктура, розташована на околиці міста, серйозно постраждала ще у 2022 році під час наступу на Київ, проте залишається осередком підготовки майбутніх чемпіонів.

Український санкар Мандзій здобув золото Кубка націй в Обергофі16.01.26, 16:00 • 2426 переглядiв

Ми так добре адаптувалися – навіть діти – що іноді навіть не реагуємо. Хоча це суперечить правилам безпеки, діти загартовані війною. Адаптація до цього змінила їх психологічно

– розповів 67–річний тренер Микола Ворчак у коментарі для Associated Press.

Побут у спартанських умовах

Через масштабні руйнування гуртожитків та адміністративних будівель, роздягальні та кабінети тренерів зараз розміщені у тимчасових спорудах. Влітку та восени спортсмени використовують асфальтовані доріжки, поцятковані слідами від вибухів, для катання на роликових лижах, а взимку повертаються на засніжені лісові маршрути.

Хоча елітні атлети часто тренуються за кордоном через відключення світла та закриття об'єктів, чернігівська база залишається критично важливою для масового дитячого спорту. Багато територій довкола комплексу досі лишаються недоступними через нерозірвані боєприпаси, що змушує спортсменів триматися лише огороджених та перевірених ділянок. 

Українські санкарі здобули "срібло" та "бронзу" у чоловічих двійках на Кубку націй16.01.26, 20:25 • 2676 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в УкраїніСпорт
