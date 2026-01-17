Спорт гартований війною: молоді лижники у Чернігові тренуються на розбомбленій базі

Фото: AP

Попри зруйновані будівлі та постійні повітряні тривоги, Державна спортивна лижна база олімпійського резерву в Чернігові продовжує функціонувати. На об'єкті, який виховав першого олімпійського медаліста незалежної України, сьогодні тренуються близько 350 дітей та підлітків, демонструючи неймовірну стійкість. Про це йдеться у матеріалі Associated Press, пише УНН.

Деталі

Життя на базі адаптувалося до реалій війни: лижники відпрацьовують техніку на трасах серед понівеченого обстрілами лісу, а під час сирен злагоджено переходять до підземного бомбосховища. Спортивна інфраструктура, розташована на околиці міста, серйозно постраждала ще у 2022 році під час наступу на Київ, проте залишається осередком підготовки майбутніх чемпіонів.

Ми так добре адаптувалися – навіть діти – що іноді навіть не реагуємо. Хоча це суперечить правилам безпеки, діти загартовані війною. Адаптація до цього змінила їх психологічно – розповів 67–річний тренер Микола Ворчак у коментарі для Associated Press.

Побут у спартанських умовах

Через масштабні руйнування гуртожитків та адміністративних будівель, роздягальні та кабінети тренерів зараз розміщені у тимчасових спорудах. Влітку та восени спортсмени використовують асфальтовані доріжки, поцятковані слідами від вибухів, для катання на роликових лижах, а взимку повертаються на засніжені лісові маршрути.

Хоча елітні атлети часто тренуються за кордоном через відключення світла та закриття об'єктів, чернігівська база залишається критично важливою для масового дитячого спорту. Багато територій довкола комплексу досі лишаються недоступними через нерозірвані боєприпаси, що змушує спортсменів триматися лише огороджених та перевірених ділянок.

